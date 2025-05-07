中年好聲音3丨王鄭浚仁8強止步感性發文 獲甄妮留言力撐

王鄭浚仁8強止步

TVB真人騷《中年好聲音3》日前（4日）播出的最新一集，有「海豚音王子」之稱的參賽者王鄭浚仁獻唱《I Will Always Love You》，但評判對他的表現一般，只能獲88分，連同之前累積的分數，排第八而出局。對於王鄭浚仁8強止步，網上傳出不少爭議聲音。王鄭浚仁曾經被甄妮公開點名讚賞，如今他已經出局無緣成為7強進入總決賽，不過甄妮亦有在FB留言力撐和鼓勵。

獲甄妮留言力撐 甄妮留言寫上：「唉！被沒水平的人送你1000分也沒用！只是個大笑話而已！信自己啦！紅了、紅了、紅了！此地不留爺，自有留爺處！抬頭挺胸，一片光明！誰怕誰！」鄭浚仁則回應甄妮：「好多謝佢鼓勵我，佢竟然睇到我呢個Nobody，仲喺佢自己社交平台鼓勵我，仲叫我一定要相信自己，佢話我係得嘅，其實我得到嘅嘢真係好多好多。多謝你睇到我，有朝一日希望可以喺其他舞台，可以再唱一次甄妮姐姐嘅歌。」