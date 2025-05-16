中年好聲音3丨趙浚承歸隊 李金凱劉洋加盟明星足球隊成譚詠麟「愛將」

《中年好聲音3》日前已經圓滿結束，其中，趙浚承因是「明星足球隊」，一直瘋傳他得譚詠麟背後發功被指是「內定冠軍」，不過，趙浚承於總決賽當晚首輪即被淘汰。完成比賽後，日前（14日）趙浚承終於歸隊練波，更帶來2位《中3》成員加盟。



明星足球隊在社交網分享了兩段影片，見黃日華率領眾成員熱烈歡迎趙浚承歸隊，眾人列隊大叫：「浚承、浚承，無論場內場外，我哋明星足球隊都會支持你，歡迎歸隊。」而趙浚承更表示帶來兩位《中3》參賽者劉洋及李金凱現身球場。



劉洋在《中3》決賽奪得季軍，不少網民認為他不止第3名，就連譚詠麟亦公開戥劉洋唔抵。比賽相隔幾天後，劉洋及李金凱雙雙加盟「明星足球隊」，另一短片中，見李金凱與劉洋經過首次落場踢波的考驗後，黃日華給李金凱的評語是：「技術有的，控球、傳球、射門都不錯」；譚詠麟則指劉洋有份量，黃日華則體諒說：「因為今天天氣太熱了，頂不住，第一次來。」其後，譚詠麟宣布李金凱與劉洋正式加入明星足球隊，「金凱、劉洋和Gary （趙浚承）都是《中年好聲音》第三季決賽，要不要送一些禮物給我們？」眾人即齊齊唱出《朋友》，氣氛熱鬧。







