中年好聲音3丨趙浚承被傳將爆冷拎冠竟被明星足球員成員睇唔起 另揭簽約內幕

最近鄧兆尊在吳家樂與江美儀主持的直播節目《娛樂好好玩》中討論《中年好聲音3》三甲內定傳聞，而內定三甲名單分別為趙浚承、黃博及李金凱。另外有傳趙浚承因是明星足球隊成員之一，私底下更與譚詠麟關係良好而有優勢。屬於明星足球隊成員的鄧兆尊表示：「我覺得呢度有一個唔係囉，我一定係用李金凱做膽，拖三隻腳囉，我當佢世界打吡大賽咁睇咋嘛，國際化！全部都頂級……我睇好李金凱。」

鄧兆尊力撐李金凱 鄧兆尊認為李金凱比趙浚承更優秀，並坦言：「（趙浚承）係好、係乖、又有恆心、又努力，但我本身係諗李金凱好啲。當然我都希望佢贏啦，臨場表現做好啲，每個人心目中都有競選嘅目標嘅。」江美儀則自爆是黃博的支持者，更直言希望黃博勇奪冠軍殊榮。

吳家樂揭簽約內幕 節目中討論到有關外傳與TVB簽約的選手勝算較大的問題時，江美儀幽默自嘲：「我唔係親生佢都畀咗個獎我，哈哈……」另外過往曾經簽約TVB旗下藝人的的吳家樂揭簽約內幕：「任何一個比賽都好，去到final之前都要簽份合約……其實係未開始比賽前已經簽咗一份，首先要知你有冇經理人先，如果你有就要完咗你個經理人合約或者點樣……因為比賽期間如果你有其他合約綁手綁腳呢，人哋資源擺咗落去，如果要換人都好麻煩，之後先會傾其他合約，可能係個（合約）年期喇！好老實，如果唔簽約，你贏咗個冠軍，走去隔離台……呢個（簽約）係好正常。」