中年好聲音3決賽｜劉洋奪季軍滿意自己表現 會努力學廣東話唱好英文歌

《中年好聲音3登峯之戰》結果出爐，由黃博奪得冠軍，張與辰獲得亞軍，劉洋就得季軍。劉洋接受訪問時表示很享受總決賽的舞台，感覺像做夢一樣，感謝支持他的親友及粉絲。他表示自己沒想過會奪第3名，對於不少人指他的表現不止是第3名，他就沒有覺得可惜，不管是咬字、舞蹈動作，只想把自己的付出，整個團隊及工作人員的付出，只是想把這3首歌唱好便已完成。

非常享受舞台

劉洋對於總決賽的表現很滿意，一點緊張都沒有，非常享受。他說︰「我一點緊張都沒有，非常享受，真的太爽！感覺是我還想要唱！真的謝謝大家！」他表示未來仍是為音樂為主，希望把更好的音樂帶到香港，讓更多人聽到他的原創音樂。

會學好廣東話

問到他為何會挑戰唱英文歌，他說希望可以突破自己，「因為以前沒有唱過，不想在自己的舒適圈內，讓大家知道我也可以唱英文歌，我可以去練，可能我的咬字不太完整，但我有一夥學習的心，這是很重要的！」對於未來在香港發展，他表示工作安排仍有待公司安排。自己亦會努力學廣東話，肯定會下一番苦功，「粵語真的很難，對於北方人來說，咬字真的很難，但我一定會克服！」他更立即以廣東話說︰「多謝大家！」