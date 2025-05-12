中年好聲音3決賽｜曾志偉多謝羅局長唔睇五月天留低頒獎 自信可幫啟德做場好戲(有片)

《中年好聲音3登峯之戰》昨晚已圓滿結束，賽果已塵埃落定，由黃博、張與辰和劉洋分奪冠亞季軍，曾志偉相當滿意賽果，看到現場反應和觀眾掌聲，感受到觀眾的真心反應，反映大家對參賽者表現相當滿意，而他看到每位參賽者施展渾身解數，亦覺滿有驚喜。

《中 4 》招募全球參賽者

今日文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有行紅地毯，問到局長有何意見時，志偉雀躍表示，「佢原本要睇5月天，但都留到尾，仲幫我哋頒獎，真係多謝佢。」談到立即宣布招募《中年好聲音4》參賽者，他表示不想讓《中3》熱潮冷卻，「其實呢個對TVB來講都係考驗，未試過做一個選透騷，咁長時間，做足一年，俾所有人都認識廿幾位選手，然後每個禮拜逐一淘汰，最後7強對佢哋嚟講，唔止熟悉，甚至有感情。」他透露已跟7強參賽者簽約，常任評判人選改變不大。

《中年好聲音4》招募全球參賽者，資格仍維持要35歲或以上，志偉見證每屆參賽者從只有參賽號碼到為人所熟悉，怹續說，「當初搞中年好聲音，就是想幫中年人圓夢每選時大部分都話，每一年海選要大家講點解參加，大部份都話年輕時已想上台，但要工作生活，要養家、工作、供樓，到生活穩定，喺時候圓夢，未必一定攞冠軍，就算喺TVB海選唱首歌，都算對自己有交代。」故此他希望續辧，讓更多中年人圓夢。