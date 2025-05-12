中年好聲音3決賽︱黃博最想擁有自己廣東歌 憶海選時以為自己無緣入百強

《中年好聲音3登峯之戰》由現年36歲的「女大魔王」黃博登上冠軍寶座，擊敗兩位勁敵張與辰、劉洋，黃博賽後接受傳媒訪問，她多謝大家，自言：「滿心都係感謝，好想感謝好多人，因為一步一步行過嚟，我覺得係得到好多人嘅幫助，同埋好多同行者，好感恩！」點名多謝台前幕後這幾個月來陪伴。

黃博坦言當時海選完，自己沒有想過可以打入一百強：「當時自己嘅信心值比較低，而且都唔知觀眾是否鍾意我唱歌，當時好多問號。」黃博認為今季參賽者好努力，每一個人都出盡十二分力，有互相激發的作用，她更稱：「我feel到呢個節目係好公正，每一次我哋比賽真係唔知會發生咩事，都好睇上場一刻發揮，所以我覺得唔好想太多外面信息，要做好自己。」勇奪冠軍後，黃博表示如果有機會可以繼續唱歌，或者繼續演藝事業上有其他嘗試都不會抗拒，不過會以唱歌優先，希望有自己演唱會可以唱歌給大家聽，最想擁有自己一首廣東歌，成為一個香港歌手，算是實現自己夢想。