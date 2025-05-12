中年好聲音3決賽︱黃博最想擁有自己廣東歌 憶海選時以為自己無緣入百強

《中年好聲音3登峯之戰》由現年36歲的「女大魔王」黃博登上冠軍寶座，擊敗兩位勁敵張與辰、劉洋，黃博賽後接受傳媒訪問，她多謝大家，自言：「滿心都係感謝，好想感謝好多人，因為一步一步行過嚟，我覺得係得到好多人嘅幫助，同埋好多同行者，好感恩！」點名多謝台前幕後這幾個月來陪伴。
黃博坦言當時海選完，自己沒有想過可以打入一百強：「當時自己嘅信心值比較低，而且都唔知觀眾是否鍾意我唱歌，當時好多問號。」黃博認為今季參賽者好努力，每一個人都出盡十二分力，有互相激發的作用，她更稱：「我feel到呢個節目係好公正，每一次我哋比賽真係唔知會發生咩事，都好睇上場一刻發揮，所以我覺得唔好想太多外面信息，要做好自己。」勇奪冠軍後，黃博表示如果有機會可以繼續唱歌，或者繼續演藝事業上有其他嘗試都不會抗拒，不過會以唱歌優先，希望有自己演唱會可以唱歌給大家聽，最想擁有自己一首廣東歌，成為一個香港歌手，算是實現自己夢想。
問到打算如何慶祝，黃博最想感謝一班朋友，因為不少好友從北京及其他地方專程來港支持，因為近期一直在綵排，部分朋友已經十幾年沒見，專程來支持她相當感恩。至於老公表現激動，她指其夫全程非常緊張，更在台下手震，比她更要緊張，談到夫妻之道：「我哋兩個係比較細水長流，互相陪伴同鼓勵。」更爆在場的父母也相當激動，今日好想多謝父母，因為是爸爸媽媽賜予她這把聲線及教她做人道理，父母年輕時同樣唱歌，給了她很多靈感，包括今次選唱的《站在高崗上》。