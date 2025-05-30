中年好聲音3紅白大戰︱李金凱孖李創偉「合體」 扮張學友肉緊派飛吻

白隊選手有張與辰、劉洋、李金凱、趙浚承、占士丁丁、王鄭浚仁、羅逸軒、任永健、陳溢光、陸東成、李創偉，隊長是《中年好聲音2》亞軍譚輝智；紅隊選手則有黃博、陳芷盈、善玥澄、曹越、劉曉昆、阮慧珊、陳嘉琦、侯靜伊、鍾凱瑩，隊長為《中年好聲音》的支嚳儀（支支）。評審方面，除了有《中年好聲音3》常規評審肥媽、周國豐、張佳添及海兒，還有上屆《紅白大戰》評審、有「小辣椒」之稱的谷婭溦。

今集會播出餘下四個回合的競賽部分，其中一個回合是兩隊合演以「兒時夢想」為主題的舞台劇，由於內容感人，出名易喊的車婉婉、肥媽及海兒被感動至哭成淚人，谷婭溦講評語時亦一度哽咽。今集部分比賽歌單分局是曹越、劉曉昆、陳嘉琦《糖不甩》；趙浚承、陸東成、占士丁丁《新禪院鐘聲》；侯靜伊、阮慧珊、劉曉昆、善玥澄、鍾凱瑩《烈焰紅唇》等，本集還加插了占士丁丁及陳芷盈原定在決賽當晚表演的決勝快歌《I Will Rock You》及《Loving You》。

李金凱神還原張學友封扮嘢大王

四個回合之中，最大焦點絕對是以模仿樂壇經典四大天王及四大天后的「四王四后」競賽部分！八位出戰的「中3生」有陳芷盈獻唱彭羚《小玩意》、陸東成唱出劉德華《倒轉地球》、曹越跳唱鄭秀文《煞科》、李金凱演繹張學友《吻別》、陳嘉琦獻唱陳慧琳《花花宇宙》、趙浚承獻唱黎明《傻癡癡》、劉曉昆獻唱王菲《你快樂所以我快樂》、李創偉唱郭富城私《唱這歌》。八位出戰「中3生」中，以近日搞笑天份全面啟動的李金凱最為搶焦！

金凱模仿張學友獻唱《吻別》時，除了唱腔及神情激似，就連肢體語言也恍如倒模張學友。據知，為了將張學友全方位「神還原」、帶給觀眾及現場評審極具娛樂性的視聽享受，金凱找來隊友李創偉「協力演出」，由李創偉成為金凱的「雙手」，做出各式各樣學友式的招牌動作，配以金凱投入到爆的表情，雖然排練時間不多，但二人全程默契十足，Ending二人合體做出來的「飛吻」相當啱Timing，海兒亦忍不住大送心心。金凱完成表演後更大拋勵志bite：「我不太在乎別人說我沒有手，我一樣可以玩得好開心！」金凱如此精彩，評審自然一致好評，肥媽：「李金凱笑到我癲鬼咗，扮嘢一絕！」張佳添更形容他為「扮嘢大王」。