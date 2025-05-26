中年好聲音3紅白大戰︱黃博被稱為女版獎門人 支嚳儀扮海兒施嗲功

昨晚播出的《中年好聲音3紅白大戰》上半場，節目中20名《中3》生分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」，爭奪紅白大戰冠軍殊榮。經過4回合比拼，白組和紅組暫時以2：2成績打成平手。值得留意的是，紅組在節目初段氣勢如虹，連續一面倒勝出頭兩個回合，令白組一度承受壓力，當中以隊長譚輝智最為「當災」，遭主持車婉婉連環抵死狂寸：「你返去檢討吓啦譚輝智」、「佢輸到面都青埋」、「還剩低幾多心跳！」

觀乎昨晚上半回合的賽果，不難想像比賽過程有多精彩激烈，但相信令大家最意外的，《中3》生除了唱功厲害，模仿及搞笑功力亦相當厲害，當中李金凱更被點名大讚「好玩得」。在「畫中有話」回合，紅隊及白隊將輪流派出隊員模仿《中3》四大常規評審(排名不分先後)肥媽、海兒、張佳添、周國豐，內容相當爆笑，除肥媽被封為「經常黑面嘅評審」、周國豐被寸經常「戴帽的男人」及畀分太手緊外，經常投入至忘我境界的海兒，則被紅隊隊長支嚳儀(支支)模仿其經典撒嬌口頭禪：「吔，好衰架！」成功炒起全場氣氛，海兒亦忍不住笑作一團。