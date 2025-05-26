中年好聲音3紅白大戰︱230磅劉洋扮MJ 孖占士丁丁 王鄭浚仁獻唱

劉洋都做到MJ 45度傾斜動作，呢吓真係技驚四座。

昨晚播出的《中年好聲音3紅白大戰》上半場，20名《中3》生分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」對決，白組除了模仿能力高，競賽表演亦相當有心思。劉洋、占士丁丁及王鄭浚仁在「剛柔對戰」中合力獻唱的升key 版《You Raise Me Up》，三人以演戲劇形式獻唱，並分別以肢體動作及歌聲表達「Raise me up」主題。

先由劉洋化身指揮家，指揮占士丁丁及王鄭浚仁做出MJ經典動作——45度身體傾斜，展現出三人的驚人默契，亦展現了丁丁及王鄭的驚人腰力及肌耐力。正當大家以為體形龐大的劉洋只負責指揮時，「劇情」出現驚人反轉，體重超過230磅的劉洋，壓軸做出「45度傾斜」姿勢，獲得全場如雷掌聲。劉洋獻唱完畢後笑言「腰部不適」，遭車婉婉搞笑反寸：「你條腰喺邊度？」劉洋則不甘示弱謂：「我是有腹肌的！只是六塊變成一塊大。」

雖然這個表演娛樂性豐富兼技驚四座，可惜卻因為太精彩，而令一眾評審無心聽歌，結果飲恨輸給紅隊。谷婭溦：「表演好有娛樂性，令我忽略咗你哋唱乜。」周國豐：「睇到懷疑人生，我以為睇緊身體檢查。」海兒：「你哋有升KEY，好可惜冇人聽你哋唱歌。」車婉婉最後笑稱劉洋或可成為台慶秘密武器：「可以搵人舉起佢。」