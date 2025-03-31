中年好聲音3︱三甲大熱張與辰音樂造詣專業 王鄭浚仁跌入中年危機區

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，為14強晉身12強上半場競賽，《中1》的李佳、支嚳儀、龍婷、吳大強、羅啟豪、周吉佩及顏志恒肋陣演出。而成績最亮麗的3組學員，包括97分的黃博＋羅啟豪《囚鳥》、94分的張與辰＋周吉佩《光輝歲月》及90分的李金凱＋顏志恒《大會堂演奏廳》。

「男大魔王」張與辰獲《中1》冠軍周吉佩(吉吉)選中為本回合助力對象，與辰得悉被吉吉選中時意外萬分，直言：「腦袋一片空白，好似攞到冠軍咁！」與辰和吉吉自彈自唱演繹Beyond經典歌曲《光輝歲月》，分別彈電子鋼琴和電子結他，帶動觀眾和評審隨節奏揮手，成功將現場氣氛推至高潮。