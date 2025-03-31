中年好聲音3︱三甲大熱張與辰音樂造詣專業 王鄭浚仁跌入中年危機區

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，為14強晉身12強上半場競賽，《中1》的李佳、支嚳儀、龍婷、吳大強、羅啟豪、周吉佩及顏志恒肋陣演出。而成績最亮麗的3組學員，包括97分的黃博＋羅啟豪《囚鳥》、94分的張與辰＋周吉佩《光輝歲月》及90分的李金凱＋顏志恒《大會堂演奏廳》。
「男大魔王」張與辰獲《中1》冠軍周吉佩(吉吉)選中為本回合助力對象，與辰得悉被吉吉選中時意外萬分，直言：「腦袋一片空白，好似攞到冠軍咁！」與辰和吉吉自彈自唱演繹Beyond經典歌曲《光輝歲月》，分別彈電子鋼琴和電子結他，帶動觀眾和評審隨節奏揮手，成功將現場氣氛推至高潮。
周吉佩讚張與辰：3、4個鐘整咗隻full晒樂器嘅編曲出嚟
吉吉大讚與辰是一位非常專業的音樂人，短短4小時已完成編曲：「我哋傾完編曲之後，佢喺3、4個鐘之後整咗一隻full晒樂器嘅編曲出嚟，連MMO都send埋畀我，所有嘢好全面，真係好放心，非常之犀利。」
支嚳儀獲關心妍舉起拇指派Like
有「海豚音王子」之稱的王鄭浚仁，獲師姐支嚳儀(支支)選中為拍檔，演繹《我是不是你最疼愛的人》獲得85分；由於成為本集尾二低分組合，聯同阮慧珊＋李佳及劉曉昆＋龍婷暫跌入「中年危機區」。
王鄭浚仁與支嚳儀的演出評語好壞參半，關心妍給19分幾乎滿分，指浚仁有林俊傑(JJ)影子：「聽到好刺激，今日佢係要駕馭一個咁難度高嘅duet合唱，又高又低，因為好難架，就算我哋歌手要咁樣和音都唔容易。」關心妍更舉起拇指向支支派Like：「你好lucky有支嚳儀，佢真係助人助到不得了，要畀掌聲，做得好好。」