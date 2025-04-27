中年好聲音3｜九名參賽者佔八個攞90分以上 四位超越95分有一人仲高達99分

《中年好聲音3》今晚8時翡翠台播出2.5小時的9強之戰！今集除了繼續有車婉婉擔任主持，固定評審班底肥媽、張佳添及周國豐，還有音樂女神海兒以及著名填詞人潘偉源，齊齊見證8強誕生。同時，官方繼羅志祥後，再公布5月11日晚假啟德體藝館舉行的《中年好聲音3登峯之戰》第二名嘉賓評審為張智霖，而Chilam還為此特意拍攝宣傳片，相關宣傳片將於已在翡翠台黃金時段播出。

而一眾評審亦同樣讚不絕口，其中周國豐以「黐線雜技團」形容王鄭的表演：「今次你係飾演咗成個雜技團，但呢個咁黐線嘅表演，你係做足到，你呢個表演值滿分」肥媽指：「後面嘅準確度同嗌、同埋最尾嘅Falsetto（假聲）用真聲去到，呢個真係好難度高，真係要畀啲掌聲隊Band，因為你畀我哋睇到你哋嘅合作性。」海兒亦讚：「你進化了！我哋一直都知道你係得嘅，但你永遠就係爭嗰少少，你今日全部做到晒，咁高難度嘅雜技畀你完美咁Execute，賞心悅目，絕！冇嘢好講。」張佳添：「你開演唱會呀依家，咩事呀？帶到啲觀眾High晒，我覺得呢個係王鄭浚仁先夠薑去度啲咁嘅嘢出嚟玩，呢條友真係好識唱歌。」潘偉源表示：「你嘅眼神（同首歌）好夾，非常之好。」

至於趙浚承的《霧之戀》不但同樣為評審帶來驚喜，海兒聽到勁陶醉兼豎晒手指公，並直指今次表演可為趙浚承洗脫「淨係得個樣」的污名。海兒認為：「呢個係咪你第一個20分？你值得嘅，個個都話你係顏值擔當，我覺得好唔公平嘅，你今日係用個心去帶住你把聲同帶住你個樣，先可以唱得出咁高質嘅歌。」肥媽則寄語浚承要對自己有信心：「你那眼中都有我，你真係有呀，你有嗰種火呀，我哋知你做到嘅，但你永遠都收埋收埋。」張佳添指：「呢個絕對係你喺《中3》嘅shining moment，升key半度再半度再一度，夠薑，唱到，仲要係好聽咗，個層次出晒嚟。《霧之戀》聽咗幾十年，原來《霧之戀》啲霧可以上到青山嘅。」潘偉源則說：「真係處理得好好，因為呢首歌真係聽咗好多年，我成日都諗點樣翻出新花樣，而又要合理，你今晚真係做得到。」周國豐亦評：「請你記住你係有實力架，除咗靚仔。」