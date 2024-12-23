中年好聲音3︱何平秋 善玥澄唱到評判頭痛 3選手被復活

昨晚播出的《中年好聲音3》60強PK戰最終回，最後出場的「女女PK組合」善玥澄VS何平秋，戰況同樣激烈，皆因何平秋在《中3之決戰新馬》獲得全場最高分87分超班成績！首先出場的是3燈(盲選燈數)選手善玥澄，獻唱《我真的受傷了》表現不俗獲4燈好成績，雖然肥媽指音準「爭啲」，但仍獲讚「靚聲」聽得舒服，當中張佳添激讚：「好似按摩緊我耳仔咁，好舒服！」周國豐亦讚善玥澄唱出作曲兼填詞人王菀之於陰天裡創作歌曲的情緒：「我覺得你個mood好正，不過你音準係影響咗成隻歌嘅美感，如果改善埋呢樣就完全work到。」

何平秋被評是《中 3 》李佳

同為3燈(盲選燈數)選手的何平秋則以《不讓我的眼淚陪我過夜》挑戰，演出同樣大獲好評勇奪4燈，客席評審布志綸直言：「我今次嚟《中年好聲音》就係想聽呢啲嘢，好難唔俾分你。」張佳添再度睇好何平秋：「我曾經講過你可能係《中3》嘅李佳，今晚表演好唔錯，睇到你嘅實力。今次好痛苦，foul邊個都好心噏！」最終善玥澄與何平秋同獲4燈，最終評審投票以2:3宣布何平秋成為第29位晉級選手。

楊炳德 羅逸軒 善玥澄被 「復活」

雖然原定晉級至下一回的名額只有30個，但由於表現優秀的選手實在太多，經評審退庭商議後，一致裁定讓三位選手「復活」，就是在這一回同樣獲得4燈佳績的楊炳德、羅逸軒和善玥澄，故最終順利誕生32強！32強名單請參考以下連結內的截圖。