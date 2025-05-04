中年好聲音3｜傳《中聲3》內定冠軍 沈宗賢睇好黃博 梁浩賢鍾情張與辰 陳芊芸愛趙浚承

《中年好聲音2》的沈宗賢，今日率領梁浩賢、陳芊芸於上水廣場出席了《上水廣場夢想好Sing音》活動，吸引大批fans前來應援，這3位歌手一出場，即向fans們派心飛吻，瞬間引爆現場氣氛。
活動中，3位歌手不僅獻唱經典歌曲，還與fans互動，玩起各種有趣遊戲，讓現場宛如一場迷你演唱會。梁浩賢選唱了謝霆鋒的《壞習慣》，而他和陳芊芸、沈宗賢更是合唱了《活着VIVA》，讓所有人都陶醉在音樂中。
天公作美，陽光燦爛，fans們的熱情如同烈日般高漲。沈宗賢笑言：「馬來西亞一年四季都是這麼熱，我已經習慣了！」而梁浩賢則幽默地表示，「面對粉絲的熱情，大家都很乖巧，只是輕輕搭肩，不會引起誤會。」陳芊芸也補充道：「如果是女粉絲，拖手當然可以，但合照更是無任歡迎。」
活動結束後，沈宗賢透露，正為籌備新歌而努力，期待年底再辦慈善演唱會，為殘障人士出力，他說：「早前已舉辦過一次，主要為殘障人士找尋工作，我覺得好有意義！」梁浩賢將全力排練與甘永傑合演的歌舞劇，偕超過100位年齡介乎3歲至逾10歲的小朋友演出，他表示：「與小朋友相處要有耐心，多玩耍溝通，才能順利演出。」陳芊芸則期待再次踏上舞台，並透露將推出個人單曲，還以組合MISSY成員錄新歌，她打趣說：「MISSY 5位成員加起來可是188歲，之前有粉絲好好，幫我們報細了兩歲。」
《中年好聲音3》成為全城熱話，總決賽舉行前夕，坊間流傳一份內定名單，沈宗賢、梁浩賢、陳芊芸異口同聲說絕不相信：「經常都有這樣的傳聞，由《中1》傳到《中2》，我們真的有參加過比賽，更加不會相信這樣的傳聞，名次完全取決於臨場表現。」今年參賽者競爭激烈各有捧場客，陳芊芸替評審頭痛，她的個人心水正是傳聞內定的冠軍趙浚承：「有看節目的觀眾，相信都會喜歡他，因為唱得好又靚仔，只可惜他已經結婚！」沈宗賢曾與劉洋合作，感情上有加分，「但要猜冠軍得主，我覺得黃博勝算最高。」梁浩賢則偏愛張與辰：「他擅長R&B風格，最合我心意，不過其他歌手都好有機會。」