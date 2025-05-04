中年好聲音3｜傳《中聲3》內定冠軍 沈宗賢睇好黃博 梁浩賢鍾情張與辰 陳芊芸愛趙浚承

《中年好聲音2》的沈宗賢，今日率領梁浩賢、陳芊芸於上水廣場出席了《上水廣場夢想好Sing音》活動，吸引大批fans前來應援，這3位歌手一出場，即向fans們派心飛吻，瞬間引爆現場氣氛。

活動中，3位歌手不僅獻唱經典歌曲，還與fans互動，玩起各種有趣遊戲，讓現場宛如一場迷你演唱會。梁浩賢選唱了謝霆鋒的《壞習慣》，而他和陳芊芸、沈宗賢更是合唱了《活着VIVA》，讓所有人都陶醉在音樂中。

天公作美，陽光燦爛，fans們的熱情如同烈日般高漲。沈宗賢笑言：「馬來西亞一年四季都是這麼熱，我已經習慣了！」而梁浩賢則幽默地表示，「面對粉絲的熱情，大家都很乖巧，只是輕輕搭肩，不會引起誤會。」陳芊芸也補充道：「如果是女粉絲，拖手當然可以，但合照更是無任歡迎。」