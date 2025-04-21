中年好聲音3︱冼靖峰助李金凱尋得青春 曹越被foul無悔參賽

《中年好聲音3》的黑馬選手李金凱，獲冼靖峰助力合唱《甲乙丙丁》，friend到不得了的二人，全程散發著青春愉快的energy，不時搭膊頭唱歌仔之餘，還親密到一支咪兩份唱；亦因為這個舉動，令二人獲得張佳添高度評價：「兩個人share一支咪，兩把聲都入到咪仲要咁夾，係神來之筆。雖然你哋take咗個risk，但呢個risk係成功嘅，個化學作用好正、好warm。」
「手緊王」周國豐亦笑言不能不給高分：「頭先好似睇緊《聲夢》(比喻金凱唱出年輕感)比賽咁，你哋真係好享受，而你哋享受之餘，亦令到我哋都好享受，呢樣梗係值高分！」周國豐更笑言二人的演出似「開篷車」，生動地形容了二人唱出的relax感。
與詹天文(Windy)合唱《我不離開》的曹越，雖然事前特登抽空上廣州找Windy練歌，但可惜最後因揀錯歌，曝露缺點而獲得全場最低分，海兒直指：「你揀錯歌，低音對你嚟講太低，你本身條氣要好順先唱到。」肥媽聞言即大搞爛gag：「佢條氣唔順！」海兒聞言忍不住嬌嗲傻笑，並以BB音大叫「唉喲」，勁cute。
對於10強止步，曹越雖然因不捨哭成淚人，但仍為自己能走到今天感到高興，並感激幫她報名的好友：「幾年前我都放棄咗做幕前嘅工作，我要多謝幫我報名嘅天天，佢鼓勵我，佢話：『你出嚟啦，你得嘅。』我覺得我今日攞到呢個成績，佢應該好開心，我都好開心。」