中年好聲音3︱冼靖峰助李金凱尋得青春 曹越被foul無悔參賽

《中年好聲音3》的黑馬選手李金凱，獲冼靖峰助力合唱《甲乙丙丁》，friend到不得了的二人，全程散發著青春愉快的energy，不時搭膊頭唱歌仔之餘，還親密到一支咪兩份唱；亦因為這個舉動，令二人獲得張佳添高度評價：「兩個人share一支咪，兩把聲都入到咪仲要咁夾，係神來之筆。雖然你哋take咗個risk，但呢個risk係成功嘅，個化學作用好正、好warm。」

「手緊王」周國豐亦笑言不能不給高分：「頭先好似睇緊《聲夢》(比喻金凱唱出年輕感)比賽咁，你哋真係好享受，而你哋享受之餘，亦令到我哋都好享受，呢樣梗係值高分！」周國豐更笑言二人的演出似「開篷車」，生動地形容了二人唱出的relax感。