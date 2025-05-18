中年好聲音3｜劉洋自爆孖李金凱沙灘𥄫女 揭加入明星足球隊與譚詠麟踢波趣事

劉洋、李金凱今日出席《中年好聲音 3 紅白大戰》錄影探班「魔王對決」項目，兩人一起接受訪問，談到分兩人經常私底下相約出外：「我們會去海邊散步、踢球、食飯和飲茶。」李金凱自爆去海邊散步的主要目的就是看美女。劉洋則幽默表示：「我帶你去嗎？我有讓你看美女嗎？」李金凱笑說：「你還給我指，那一個是美女，我是說實話。」李金凱揭劉洋看美女的準則是：「一定要和他一樣有份量。」

談到二人最近加入香港明星足球隊，李金凱表示：「趙浚承加入明星足球隊很多年，他其實是一個非常內斂的人，之後我們慢慢的相處，發現他是一個很有趣的人，我們的關係又開始改變，我們不只一次向他提過我們想踢足球，如果能夠與譚詠麟踢球，就真的非常高興，沒想到我們不單止可以踢球，還加入明星足球球隊，收穫實在太大了。」