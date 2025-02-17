中年好聲音3︱占士丁丁被批唱得用力 林立峰讚劇好睇仍被淘汰

《中年好聲音3》舉辦以來，被視為比賽熱門之一的占士丁丁，選唱了英文歌《Hello》，原本以為他以母語獻唱手到拿來，卻被指水平反而不及他之前獻唱《李香蘭》，肥媽與小恩子更搞笑地因為占占引發爭拗，肥媽：「佢可以收斂啲，其實女人好易氹，輕輕地摸吓得喇，一吓攬埋嚟好抗拒架。(意指占占唱得太用力)。」黎瑞恩：「但我中意佢好激動咁攬住我喎，咁點呀？！」

另一位引發爭議的參賽者，是獻唱《活得比你好》的阮慧珊，肥媽與小恩子齊齊點讚，肥媽：「你感動到我，我鍾意佢嘅眼光，佢將佢嘅感情，用佢嘅歌曲、用佢嘅眼、用佢嘅表情去話俾你聽，但又唔係要殺死你咁。」黎瑞恩：「我見到佢眼神好堅定，你之前同今次(相比)好有進步，希望你繼續努力。」