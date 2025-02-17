中年好聲音3︱占士丁丁被批唱得用力 林立峰讚劇好睇仍被淘汰

《中年好聲音3》舉辦以來，被視為比賽熱門之一的占士丁丁，選唱了英文歌《Hello》，原本以為他以母語獻唱手到拿來，卻被指水平反而不及他之前獻唱《李香蘭》，肥媽與小恩子更搞笑地因為占占引發爭拗，肥媽：「佢可以收斂啲，其實女人好易氹，輕輕地摸吓得喇，一吓攬埋嚟好抗拒架。(意指占占唱得太用力)。」黎瑞恩：「但我中意佢好激動咁攬住我喎，咁點呀？！」
另一位引發爭議的參賽者，是獻唱《活得比你好》的阮慧珊，肥媽與小恩子齊齊點讚，肥媽：「你感動到我，我鍾意佢嘅眼光，佢將佢嘅感情，用佢嘅歌曲、用佢嘅眼、用佢嘅表情去話俾你聽，但又唔係要殺死你咁。」黎瑞恩：「我見到佢眼神好堅定，你之前同今次(相比)好有進步，希望你繼續努力。」
唱《兒女》全因老婆煲《金枝慾孽》
經過6輪單對單PK，李金凱隊與占士丁丁隊打和，需各自淘汰一名隊員，最終李金凱隊淘汰了獻唱《兒女》的林立峰，占士丁丁隊淘汰了獻唱《稱職》的宗倩如。值得留意的是，林立峰的演唱雖然有不少進步空間，但他的愛妻程度絕對超班。首先，他選唱《兒女》是因為太太愛無限翻煲《金枝慾孽》：「我老婆翻煲《金枝慾孽》翻咗五、六round之後呢，我就問佢做乜成日睇埋啲勾心鬥角嘅戲，點知當我企咗喺個電視前面五秒鐘，我就俾佢啜實咗，我唱呢首歌時代入咗(自己係)太監。」車婉婉聞言笑言：「你咁樣兜個圈嚟擦公司鞋(讚啲劇好睇)，會高分啲架咩？」最後到發表淘汰感言時，林立峰再次盡展愛妻之情，並令坐在觀眾席的妻子感動至哭成淚人。