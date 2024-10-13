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娛樂
2024-10-13 14:30:22

中年好聲音3︱大灣區新馬PK戰 梁文君衰冇人性 被批唱歌似AI

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尤詩郡VS梁文君

尤詩郡VS梁文君

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今晚830分翡翠台播出的《中年好聲音3之大灣區新馬PK戰》，上回6位參賽者出線，當中有5位新馬區選手，大灣區暫時僅有1位出線，到底今集能否扭轉局勢？本集輪到大灣區抽籤，對戰陣容如下：梁文君《紅茶館》VS尤詩郡《當愛已成往事》、高菲《愛上一個不回家的人》VS陳麗寶《月光愛人》、潘紹麟《愛在記憶中找你》VS關霈靈《高山低谷》、林立鋒《我應該》VS何平秋《酒矸倘賣嘸》、伍耀東《藍雨》VS蔡靜婷《陀飛輪》。

 

梁文君被伍仲衡狠批唱功似足AI冇人性。 尤詩郡獲周國豐大讚將難度極高的李宗盛歌曲，處理得相當有感情。 5位評判一如以往，給與參賽者寶貴意見。

本集PK戰相當激烈，三位5燈選手之中，有兩位表現失準陷危機！首對PK組合是新馬區3燈選手尤詩郡對決大灣區5燈選手梁文君，梁文君之前獻唱《歸來吧》展現歌唱實力，今次同樣獻唱陳慧嫻歌曲《紅茶館》，不過就被伍仲衡狠批唱功似足AI冇人性：「Crescendo要俾番啲人性，唔好咁冷血，次次長音都係咁，就真係好AI！」

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周國豐則點評她雖然唱出少女情懷，但就演繹得過份似陳慧嫻版本……而對手尤詩郡則將14年單親媽媽故事帶到舞台，一度唱至眼泛淚光，獲周國豐大讚將難度極高的李宗盛歌曲，處理得相當有感情：「你正正俾到嗰種兩個好深愛，但最終唔可以行埋一齊，從你歌聲裡面感覺得到。」不過評語可謂好壞參半，肥媽和曾路得則點評有唱功卻揀錯key，到底最終賽果如何呢？節目自有分曉。

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