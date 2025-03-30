中年好聲音3︱大魔王黃博有羅啟豪助力龍婷反串與劉曉昆唱《得不到的愛情》

今晚8點播出的《中年好聲音3》，將進行激烈的「中1、2生助力賽」。本集比賽分為上、下半場，首7位參賽者將由《中1》生助力，其餘7位則由《中2》生助力。根據上回合的分數，參賽者將按低分至高分的順序出場。最高分的四位將晉級，最低分的三位則將陷入「中年危機區」，評審們將從這六位參賽者中淘汰兩人。

今晚的參賽者包括阮慧珊、王鄭浚仁、劉曉昆、占士丁丁、黃博、張與辰和李金凱，他們將分別與《中1》的李佳、支嚳儀、龍婷、吳大強、羅啟豪、周吉佩及顏志恒搭檔演出。演出曲目包括阮慧珊與李佳的《滾滾紅塵》、王鄭浚仁與支嚳儀的《我是不是你最疼愛的人》、劉曉昆與龍婷的《得不到的愛情》、占士丁丁與吳大強的《Hey Jude》、黃博與羅啟豪的《囚鳥》、張與辰與周吉佩的《光輝歲月》、以及李金凱與顏志恒的《大會堂演奏廳》。節目開場時，《中1》的師兄師姐們將合唱該屆的主題曲《我們的名字》，帶動全場高潮。