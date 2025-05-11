中年好聲音3決賽｜小豬羅志祥驚覺自己人到中年 與張智霖擔任評判順便敘舊

羅志祥（小豬）由台灣來港出席《中年好聲音3登峯之戰》決賽，現身啟德體藝館擔任評審之一，小豬於節目開場時聯同肥媽、海兒等輪流登場唱出張國榮廣東歌《第一次》。

《中年好聲音3登峯之戰》開場前，小豬現身紅地氈並接受傳媒訪問，他說：「其實來之前，節目組有希望我可以多看一下，但是我選擇不看，我想要把今天這一次留在最原始的感受，我覺得這比較重要，因為如果我在一開始有先看的話，我可能就會對其他的選手有一些基本的分數，然後我就選擇今天，第一次去感受他們在舞台上面給大家的魅力，我覺得這比較公平一點。」小豬自言比選手可能還要緊張一點，因為今天節目主要是講廣東話，他擔心選手們講太快會聽不懂，不過小豬表示盡可能也會去說一些廣東話，讓大家知道他的廣東話是有進步。