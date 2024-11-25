中年好聲音3︱尤志豪掛住做戲唔知走音 陳威5燈戰輸給王鄭浚仁

《中年好聲音3》昨晚進行殘酷PK賽，組合如下，尤志豪《初戀》VS莫麗淇《明知故犯》、楊炳德《這麼近（那麼遠）》VS劉洋《偷心》、胡家健《親情》VS嚴志恒《阿牛》、陳威《普通朋友》VS王鄭浚仁《落葉歸根》、張家豪《美麗之最》VS梁華勝《沙龍》、陳芷盈《Forever Love》VS陳欣《空白格》，當中莫麗淇、劉洋和王鄭浚仁挑戰成功，安全晉級。

製作組訪問多位參賽者「最想」和「最不想」PK的對手，全部人不約而同表示最想挑戰尤志豪，最不想PK王鄭浚仁和張與辰。講到最激烈，不得不提5燈陳威《普通朋友》接受5燈王鄭浚仁《落葉歸根》對戰，二人表現同樣跌Watt僅得3燈，伍仲衡指陳威假音太假，張佳添則狠批揀錯歌：「好彩死唔去，跌斷腳！唔係淨係用喉嚨唱，假音唔夠輕、唔夠飄。」而布志綸點評王鄭浚仁欠缺感情：「情感好緊要，齋聽歌唱技巧好機械。」3燈對3燈，最終由評審投票選出王鄭浚仁勝出，挑機成功！