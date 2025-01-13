中年好聲音3︱尤詩郡 胡家健被淘汰 善玥澄 李金凱抱恙獻唱實力仍在

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，按照賽制下半場及回合總結，評審共淘汰兩名參賽者，為全場最低分的「綠組」尤詩郡和胡家健，二人獻唱《會過去的》獲74分，表現強差人意一同被淘汰，尤其最尾段的同步對唱，遭劉美君狠批聽到哽耳，周國豐形容此曲為「跳水歌」，十分講求同步感，張佳添指此曲不適合兩人唱：「家健唔適合唱千禧歌，詩郡強項亦唔係廣東歌，但接咗好鬼難唱嘅千禧歌，點消化首歌係關鍵。」

尤詩郡被foul時感觸落淚，自認單親媽媽既要工作，又要頻頻來港訓練兼比賽絕不容易：「行到呢步已經好賺到！」作為母親的肥媽和車婉婉零舍感觸，被感動落淚，而不少參賽者亦聽到眼濕濕，場面感人。