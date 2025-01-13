中年好聲音3︱尤詩郡 胡家健被淘汰 善玥澄 李金凱抱恙獻唱實力仍在

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，按照賽制下半場及回合總結，評審共淘汰兩名參賽者，為全場最低分的「綠組」尤詩郡和胡家健，二人獻唱《會過去的》獲74分，表現強差人意一同被淘汰，尤其最尾段的同步對唱，遭劉美君狠批聽到哽耳，周國豐形容此曲為「跳水歌」，十分講求同步感，張佳添指此曲不適合兩人唱：「家健唔適合唱千禧歌，詩郡強項亦唔係廣東歌，但接咗好鬼難唱嘅千禧歌，點消化首歌係關鍵。」
尤詩郡被foul時感觸落淚，自認單親媽媽既要工作，又要頻頻來港訓練兼比賽絕不容易：「行到呢步已經好賺到！」作為母親的肥媽和車婉婉零舍感觸，被感動落淚，而不少參賽者亦聽到眼濕濕，場面感人。
另值得一提的，「綠組」善玥澄、李金凱合唱《1874》，雖然前者在末段走音甩key，演出僅獲84分，但論兩人同樣抱病在身，整體演出達到如此水準，可謂相當不錯，連向來嚴謹的劉美君，也開口安慰感觸落淚的善玥澄：「後尾先crack咗幾吓，一路都好好，唔好喊，I love you！」場面勁有愛。肥媽和張佳添則對李金凱動人聲線大力讚賞，添Sir直言很喜歡李金凱的口音：「好特別，我係鍾意聽你啲口音，證明你唱歌個mood好識講故仔。」周國豐則被善玥澄的古裝look撐傘演繹嚇親，笑言似鬼故。