中年好聲音3｜張崇德稱趙浚承獲TVB偏袒 戥王鄭浚仁唔抵

張崇德YouTube影片截圖

TVB歌唱真人騷節目《中年好聲音3》將於本周日（11日）迎來總決賽「登峰之戰」，7強選手將角逐冠亞季軍。不過，唔少網民對於上集誕生嘅7強感不滿，替被淘汰嘅王鄭浚仁抱不平，指TVB偏心趙浚承。近日，資深歌手兼聲樂老師張崇德拍片分享對參賽者當晚表演嘅評價，又指覺得評判們評分準則奇怪，亦未有做到一視同仁。 張崇德於影片中逐一點評參賽者該集嘅表現，例如認為黃博唔夠流暢、陳芷盈刻意營造一把聲去扮少女唱《戀愛預告》、李金凱聲音真摯、專注度係所有參賽者中最高，具有講故事能力等等。 「難道技巧成為缺點呢？」 不過，佢同大部分網民意見一樣，認為王鄭浚仁冇可能咁低分，激讚王鄭浚仁一開口清唱已十分有感情又穩定，評判亦一直指佢好有技巧及音域闊，但就畀到好低分，反問：「難道技巧成為缺點呢？技巧太好會係缺點咩？音域太闊會係缺點咩？唔應該係嘅。我睇電視嘅時候見到分數轉緊，轉到得八字頭嘅時候我個心真係離一離啊，有乜可能呀？結果真係88分，仲低過陳芷盈1分，更加冇可能，呢個係我自己睇法。呢一隻歌嘅難度係高過《戀愛預告》好多好多。」 對於MVP趙浚承嘅表現，張崇德認為佢唔係唱得特別好，即使副歌情緒到位，但技巧及音色處理稍遜，更有種怪怪哋嘅「鴨仔聲」，有機會係口型影響到發聲及收放，覺得趙浚承唔值98分。

加上，張崇德同網民一樣，覺得TVB喺趙浚承表演期間播出與老婆嘅結婚片段唔係咁公平，指會喺視覺及情緒上影響評判和觀眾：「如果你話每個參賽者，8位都做同樣嘅嘢，咁就冇問題喎，大家都用一啲片段，佢唱情歌嘅時候去配合，但係唔係㗎嘛，淨係得佢喎，點解我要講呢樣嘢呢？就算你唔使理佢唱得好唔好，你有咁嘅畫面出嚟都已經影響咗。」 質疑「情緒綁架咗評判」 張崇德指出，其實咁樣都對趙浚承唔公平，表示會令觀眾對佢產生唔好嘅觀感：「就係，嘩，點解得你有呢樣嘢？係咪用呢樣嘢去情緒綁架咗評判呀？如果佢出嚟唱得好好嘅話，其實需唔需要呢啲片段喺後面呢？咁呢個其實我講緊就係要一視同仁，呢個係公平嘅角度，就係點解得佢有，其他參賽者冇，我睇嘅時候我係好唔開心嘅，點解要咁樣呢？」 此外，張崇德又制定一套評分準則，表示從音準拍子、聲線氣息、技巧難度、感情投入及舞台表現呢五個角度去評價參賽者，可以將主觀因素減低，大家根據呢啲角度去畀分就可以做到一視同仁。

張崇德續指，7強爭奪戰嗰集雖然以「情歌」做主題，但評判似乎太著重於感情方面，忽略客觀技巧；佢仲點名王馨平，表示王馨平對參賽者嘅要求係「要感動到佢」，指係咪其他嘢就唔重要：「感動到佢嘅就係高分，呢個係佢自己着重咗感情，感情差唔多係最緊要，咁係咪走音都唔緊要，如果感動到你？」張崇德提出，肥媽喺李金凱唱歌時感動到喊晒：「佢話佢令佢諗起哥哥，咁呢個就係太過情緒化囉，佢將自己嘅投入、懷念張國榮，擺咗喺個評分度。」 稱評判太著重於感情方面 又指王馨平和海兒畀趙浚承及其他參賽者都係20分，背後到底邊個係唱得較好，認為評判畀分比較隨心：「王馨平，劉洋佢畀20分，金凱佢又畀20分，趙浚承佢又畀20分，咁我會問嘅問題就係，呢三位佢分唔分辨到邊個唱得好啲？同樣，海兒畀金凱嘅《今生今世》同趙浚承嘅分數係一樣，係20分，咁又分唔分辨到邊個高啲邊個低啲呢？」 張崇德強調評判評分應該要公平，對所有參賽者準則一樣，而且需要感性與理性並存：「無論個歌聲令你有幾感動都好，你仍然要理性地去畀返啲分數，因為音準、拍子、音域都係一啲好客觀嘅準則嚟，而感覺係主觀，感覺可以好主觀㖭，可能全場得你一個喊都得，但係音準拍子嗰啲就冇喇，唔係你話冇走音就冇走音，唔係係咁樣。」 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈