中年好聲音3｜張與辰唔信網傳總決賽賽果 慨嘆搬香港生活屋租貴

張與辰今日（5日）出席《中年好聲音3》7強見面會，現場有過百位粉絲舉起應援物品吶喊造勢，他接受《am730》訪問表示：「其實係好開心㗎！因為知道琴日粉絲下晝已經等緊，所以見到佢哋嚟好感動。」他指距離總決賽的日子還有一星期，現階段正在積極鍛鍊身體備戰。被問到決賽最擔心會發生的事情，他表示：「我擔心會跌親，因為我着平底鞋行路都會跌親嘅人，因為我哋出場嘅鞋都有再設計過，或者臨時會出現啲咩狀態，會唔會病咗？」
唔信網傳總決賽賽果
講到網傳總決賽賽果，他表示：「有聽到同埋有睇到，朋友都有send俾我睇，其實好睇現場決定，就算內定咗的話，如果唱得唔好嘅話，大家都係因為投票同埋比分嘅，所以好難去內定，真係冇呢件事。」講到網傳總決賽僅獲季軍名次，他直言：「已經冇開心，最緊要帶屋企人嚟到香港玩，又可以睇到我決賽。攞唔攞到第一名、第二名、或者第三名已經都好滿足。」他透露家人即將會到現場支持：「佢哋會着埋同一個系列嘅衫，問咗我要點樣舉牌。」提到最近決賽的入場門票被炒賣高達六千蚊一張，他呼籲歌迷不要購買黃牛票，並表示：「驚俾咗錢又攞唔到張飛，咁樣就唔好啦！」
慨嘆搬香港生活屋租貴
被問到總決賽結束之後，未來發展方向，他說：「第一件事我會將自己嘅重心放喺香港，而家搬咗去香港，但好多嘢都仲喺台北未攞嚟香港，會安排時間喺台灣拎返嚟香港。」他指自己最大的目標是推出廣東歌和開演唱會。談及是否有計劃自資出歌，他則選擇大賣關子：「我希望首歌係自己寫有誠意啲。」至於現階段在香港生活，是否感到房租特別貴，他表示：「我覺得房租，同埋生活各樣嘢都真係貴，過嚟生活嘅時候真係好唔習慣，睇到一樣嘢可能係五百蚊，但我唔記得咗而家喺香港，就以為係五百蚊台幣，點知返嚟屋企計數就用咗兩千蚊台幣。」講到現階段收入開支是否只夠交房租，他表示：「暫時對我嚟講係OK，比完賽之後我相信都有多啲表演嘅機會，加上我自己都有做過幕後，我都有寫過同埋編曲，收入對我暫時嚟講係可以嘅。」