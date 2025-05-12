中年好聲音3｜張與辰喜獲媽媽親臨謝票會撐場 獻唱《情人》炒熱全場氣氛

全城矚目的大型綜藝歌唱真人騷《中年好聲音3》深受觀眾熱烈追捧，並再次成功掀起熱潮。決賽《中年好聲音3 登峯之戰》於昨晚(1日)圓滿結束，近八千位現場觀眾一同親身見證《中年好聲音3》王者誕生。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《登峯之戰》跨平台直播收視取得 25.1點，觀眾逾162 萬，開創《中年好聲音3》自播映以來最高收視紀錄！



再鬥必殺歌 無綫電視今日(12日)於將軍澳中心舉行《中年好聲音3》王者謝票會。《中年好聲音3》冠軍黃博、亞軍張與辰、季軍劉洋親身亮相，答謝觀眾一直以來的支持，並現場獻唱歌曲，包括黃博演唱《中年好聲音3 登峯之戰》「必殺歌」《If I Ain't Got You》及「決勝慢歌」《沒有你還是愛你》、張與辰演唱《中年好聲音3 登峯之戰》「必殺歌」《One Moment in Time》及「決勝慢歌」《情人》、劉洋演唱「必殺歌」《輸了你贏了世界又如何》及「決勝慢歌」《Without You》。《中年好聲音1》歌手羅啟豪、顏志恒及《中年好聲音2》歌手陳芊芸亦會帶來序幕演出。謝票會中，評審Maria Cordero(肥媽)、周國豐及海兒分享對《中年好聲音3》七強感受，而記者會司儀由鄧凱文擔任。

與辰送花 謝票會的最大亮點是張與辰獻唱《情人》前，他在台上答謝媽媽親臨謝票會撐場 ，其後他的媽媽突然坐在第一排藝人區的位置，隨即與肥媽熱情擁抱，畫面相當感人！而劉洋演唱《輸了你贏了世界又如何》時，張與辰則驚喜跑到台上送鮮花給劉洋，現場300名觀眾不斷吶喊歡呼，瞬間炒熱全場氣氛！另外黃博、張與辰和劉洋的粉絲在謝票會為表對偶像的支持紛紛舉起應援燈牌，三位的人氣不相伯仲，場面非常熱鬧！

