中年好聲音3︱張與辰成9強唯一自彈自唱 黃博被讚Hi-Fi靚聲

本周日晚播出的一集《中年好聲音3》亮點，就是全場唯一自彈自唱的張與辰。大熱門之一的與辰，這次轉玩sexy風格，以慵懶又有魅力的聲音彈唱《拒絕再玩》，別具個人風格。張與辰事後坦言希望每次站上《中3》舞台，都能帶給觀眾不一樣的感覺：「因為我從來未sexy過，但又冇胸肌所以攞件scarf嚟冚住吓。」婉婉聞言即以手觸碰張與辰的Scarf，並開玩笑謂：「拉低啲咪得咯。」令獻唱時奔放自如的與辰忽然變回怕醜仔，場面搞笑。

另一大熱黃博，雖然台上透露不太敢挑戰《蜚蜚》，皆因擔心自己做得不夠好。不過由於獻唱時游刃有餘、歌聲亦極富感染力，結果獲得一面倒好評，超過一位評審認為要扣黃博分數難到不得了，肥媽更笑言不容許黃博以後唱她的歌：「你知唔知你唱人哋嘅歌，人哋有壓力架，黃博我哋要喺雞蛋裏面挑番嗰一分出嚟知唔知幾鬼辛苦，但點都要減佢多少嘅，因為佢織冷衫都入咗去(final)架喇。」