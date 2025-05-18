中年好聲音3｜張與辰指失眠情況嚴重求醫食舒緩神經藥：每日瞓得三個鐘

張與辰今日出席《中年好聲音 3 紅白大戰》錄影探班「魔王對決」項目，他受訪時稱，最近忙於錄製《紅白大戰》，問他簽約無綫最希望做的事情，張與辰說：「我好想參加《獎門人》，呢一個係由細到大都睇住嘅節目，對我嚟講能夠呢個節目係里程碑，我唔係好識得玩遊戲，但係我會盡力。」

談及最近工作繁忙，是否有影響睡眠質素，他坦言：「我一直以來都有失眠呢個問題，從11歲到而家都係失眠，其實我瞓4至5個鐘已經好精神。但係我有一兩日就需要瞓8個鐘，只要我覺得有睡意嘅時候就會即刻瞓覺。」他指昨天為節目拍攝綵排直到凌晨一點結束，並坦言：「我自己好想瞓覺，但5點先有睡意，但今朝8點就起身，淨係瞓咗3個鐘。」被問到是否向醫生求助，他直言：「有睇過㗎！但係佢話我太攰，佢話我可能將自己逼得太多，所以醫生有俾過一啲藥令我舒緩神經，食咗之後真係有舒服啲。」