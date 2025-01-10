中年好聲音3｜張與辰挑戰古巨基《愛與誠》唱出個人版本 獲肥媽激讚：你偷咗隻歌

無綫節目《中年好聲音3》周日（12日）一集是「導師分組賽」，評審將淘汰共兩名參賽者，27強即將誕生！該集最激烈莫過於最尾比拼古巨基的歌曲，被評審周國豐封為「男女大魔王」的張與辰和黃博，同一回合登場。

首出場的黃博以新鮮髮型亮相，並獻唱《傷追人》，直言：「首歌好慘，遇到渣男唔會去嗌交」，主持車婉婉大讚她「對眼有火」，形容像猛獸一樣，用內心力量反擊渣男！劉美君對黃博的演出坦言：「佢望住我同我講佢嘅痛，真係吸住我去聽個故仔，唱得好好聽，感情完全feel到晒。」周國豐點評：「好多時扣分係你第一句，你今日第一句好穩。去到chorus部分個『洶湧』唔係亂咁嚟，將激情部分推到最高點。」而張與辰則獻唱《愛與誠》，演出獲評審肥媽激讚唱出屬於其個人版本：「我覺得你偷咗隻歌，畀到我聽唔係古巨基嘅歌，係張與辰嘅歌。」劉美君則略嫌張與辰哭腔太多，對其演出有讚有彈：「真係唱得好，我信你嘅能力，但係我覺得唔需要一開始畀嗰啲喊聲，少少fine tune就得。」