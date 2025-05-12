中年好聲音3｜張與辰簽約無綫唔覺合約困身 有望做唱跳歌手開演唱會

《中年好聲音3》亞軍張與辰今日(12日）出席「王者謝票會」活動，並在現場獻唱《One Moment in Time》和《情人》。張與辰接受訪問表示：「我而家未瞓醒，琴日一返到屋企就擺低啲嘢落妝，直到早上六點先至瞓。」他指為了比賽刻意減肥維持身形，現階段就最希望可以狂食。被問到現階段的體重，他表示：「而家70kg左右，我參賽嘅時候其實都係73kg嘅咋，但唔知點解上鏡就好似Pizza咁大塊面，我覺得嗰陣時可能係體脂肪過高，加上我本身係好容易水腫，所以就開始搵營養師教我點樣可以去食。」

簽約無綫唔覺合約困身

談及未來發展去向，他說：「我暫時嘅目標係先留喺香港，香港係我好想發展嘅地方，好多人話香港好迫㗎喎！啲屋又貴物價又貴，唔知點解可能由細到大，都係睇港產片，我覺得香港係好有親切感嘅地方。」他透露亦不會忽略在馬來西亞發展。被問到現階段已經簽約無綫，他表示：「而家嘅發展暫時係未知㗎，我哋過幾日先開會，老闆都好想同我哋7強傾吓有啲咩諗法。」提到會否感覺TVB合約困身，他坦言：「對我嚟講係正常嘅合約，之前都簽過馬來西亞同埋台北嘅藝人合約，對我嚟講可能已經習慣咗簽約，簽咗約梗係唔可以私底下接job啦！有job嘅就一定要同公司分，呢樣嘢就好正常。」