中年好聲音3︱張與辰與蘇德華聯手震撼全場 鄭浚仁抱恙表演贏技巧

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，第二高分的張與辰獻唱《開門見山》獲得97分，贏盡全場拍掌聲，高3分揮低陳芷盈。今次他罕有跳出框框演繹搖滾歌曲，配合rock爆眼線，甚有樂隊主音的影子，本是音樂監製他直言：「希望俾大家睇到我都有團火係未爆出嚟，今日爆出來畀大家睇！」

周國豐指張與辰是次的演出，台風帶著美國搖滾歌手Adam Lambert感覺：「你係可以走黑暗狂野路線，呢幾個回合對張與辰嚟講，其實係你自己嘅訓練場，要foul你係冇乜可能。」他還笑指肥媽和黎瑞恩似足fans一樣聽得投入。現場live band由「香港結他之神」蘇德華擔任結他手，伍樂城直言參賽者能與蘇德華有火花互動甚有難度，尤其張與辰以滑音來配合蘇德華的結他solo，完全是冠軍選手的表現。