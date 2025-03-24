中年好聲音3︱張與辰顯三甲功架 侯靜依 陸東成出局開心認識到新朋友

新一集《中年好聲音3》最終成功殺入14強的選手，排名不分先後有陳芷盈、李金凱、張與辰、劉洋、黃博、占士丁丁、王鄭浚仁、劉曉昆、趙浚承、善玥澄、任永健、曹越、羅逸軒、阮慧珊，至於14強止步的則是陸東成及侯靜伊。

大熱門張與辰，比賽中完全發揮水準，將《怎樣》唱到極盡完美，令海兒暈得一陣陣，更開心地讚不絕口：「佢唱歌都真係好完美，情感上技巧上所有嘢都very close to perfect，有啲技巧好少人做到。第一樣嘢我覺得係佢可以控制震音嘅frequency，即係佢可以有慢嘅震音、漸快嘅震音同快嘅震音，震音都可以玩成咁真係…呢個係超高技巧嘅操控。第二樣嘢，佢嘅韻母嘅平整度非常高，好順耳好滑，我真係要大讚特讚。」周國豐亦難得大讚：「首歌最難嘅地方係重複又重複，最難係去製造變化，呢樣嘢我絕對冇擔心過與辰！」