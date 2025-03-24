中年好聲音3︱張與辰顯三甲功架 侯靜依 陸東成出局開心認識到新朋友

新一集《中年好聲音3》最終成功殺入14強的選手，排名不分先後有陳芷盈、李金凱、張與辰、劉洋、黃博、占士丁丁、王鄭浚仁、劉曉昆、趙浚承、善玥澄、任永健、曹越、羅逸軒、阮慧珊，至於14強止步的則是陸東成及侯靜伊。
大熱門張與辰，比賽中完全發揮水準，將《怎樣》唱到極盡完美，令海兒暈得一陣陣，更開心地讚不絕口：「佢唱歌都真係好完美，情感上技巧上所有嘢都very close to perfect，有啲技巧好少人做到。第一樣嘢我覺得係佢可以控制震音嘅frequency，即係佢可以有慢嘅震音、漸快嘅震音同快嘅震音，震音都可以玩成咁真係…呢個係超高技巧嘅操控。第二樣嘢，佢嘅韻母嘅平整度非常高，好順耳好滑，我真係要大讚特讚。」周國豐亦難得大讚：「首歌最難嘅地方係重複又重複，最難係去製造變化，呢樣嘢我絕對冇擔心過與辰！」
至於獲得第16及第15名的侯靜依及陸東成，則分別在台上及台下發表離別之言及參選《中年3》難忘的心路歷程。侯靜伊說 ：「音樂上面嘅路難行嘅，但係唔痛苦。」陸東成則稱：「我要多謝呢個節目，我冇諗過再有機會參加歌唱比賽，反而我覺得參加咗呢個比賽係我音樂路嘅開始，唔係結束。鍾意唱歌、音樂嘅人係唔會變嘅，希望呢個節目一路做落去，讓好多喜歡唱歌嘅朋友有途徑去實踐佢哋嘅夢想。雖然我份人冇表情，但其實我好開心認識到好多鍾意唱歌嘅朋友。」