中年好聲音3︱張與辰 黃博再對決 李金凱《頭髮亂了》舞台感十足

今晚播出的《中年好聲音3紅白大戰》，前三個回合中，選手們將演唱多首精彩歌曲，包括王鄭浚仁和李創偉合唱的《左鄰右里》，陳芷盈和阮慧珊的《心急人上》，以及劉洋、占士丁丁和王鄭浚仁共同演繹的《You Raise Me Up》。還有善玥澄、曹越、阮慧珊、侯靜伊和鍾凱瑩合唱的《給自己的情書》，劉洋的獨唱《浮誇》，陳芷盈的《夢中人》，張與辰的《餓狼傳說》，以及黃博的《陀飛輪》。

而在最後一個回合中，選手們將面臨模仿和搞笑能力的考驗，增加了比賽的趣味性。今集的戰況相當激烈，每個回合都出現了「壓倒性勝利」，其中一隊更是在最後一刻實現了逆轉，令人驚喜不已。