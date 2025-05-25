中年好聲音3︱張與辰 黃博再對決 李金凱《頭髮亂了》舞台感十足

今晚播出的《中年好聲音3紅白大戰》，前三個回合中，選手們將演唱多首精彩歌曲，包括王鄭浚仁和李創偉合唱的《左鄰右里》，陳芷盈和阮慧珊的《心急人上》，以及劉洋、占士丁丁和王鄭浚仁共同演繹的《You Raise Me Up》。還有善玥澄、曹越、阮慧珊、侯靜伊和鍾凱瑩合唱的《給自己的情書》，劉洋的獨唱《浮誇》，陳芷盈的《夢中人》，張與辰的《餓狼傳說》，以及黃博的《陀飛輪》。
而在最後一個回合中，選手們將面臨模仿和搞笑能力的考驗，增加了比賽的趣味性。今集的戰況相當激烈，每個回合都出現了「壓倒性勝利」，其中一隊更是在最後一刻實現了逆轉，令人驚喜不已。
張與辰獻唱張學友名曲《餓狼傳說》，同樣獲得評審高度評價。肥媽：「通常(啲人唱)第一句我係想死，但佢嘅第一句好靚，佢今日個狀態直情係表演嘅狀態。」谷婭溦：「非常完整嘅表演，好享受你嘅舞台，最好嘅地方係我見到你嘅進步。」聽完曾在節目中擔任自己導師的溦溦老師如此正評，張與辰忍不住公開道謝：「我一直未有機會面對面多謝溦溦老師，真係好多謝你，你幫助咗我好多，我以前一直對自己無信心。」場面感人。
面對劉洋及張與辰勢如破竹，紅隊自然要派出「女大魔頭」、《中3》冠軍黃博應戰，黃博以其特有的唱腔演繹了陳奕迅的《陀飛輪》，海兒坦言聽到「起晒雞皮」，肥媽亦讚不絕口：「其實做到(《中年好聲音》)評判係我嘅福音，因為我好享受佢哋唱歌，黃博我畀20分！(但其實節目冇計分制)」張佳添：「唔係魔頭都好難挑戰。」