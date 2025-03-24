中年好聲音3︱感謝海兒提醒初心 金凱想要多對筷子 善玥澄成新黑馬

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，進行16強晉身14強的1對1 PK下半場。今集MVP由海兒負責挑選，海兒宣布得獎者前感性地表示：「我係學古典音樂，所以一直都好執著技巧，而呢個選手每一次上台，都提醒番我點解我哋要做音樂，why we sing，我今日揀嘅MVP係金凱。」
對於第二度勇奪MVP，李金凱一臉難以置信，更一度變成天然呆表表者「馬國明2.0」，金凱做了一輪鬼臉後，領獎時不忘先幽自己一默：「還有沒有多一雙筷子給我呀？」之後再正色道：「我參加過大大小小很多比賽，但我不是一個適合比賽的人，在《中年》應該是我唱得最開心的一次。我愛TVB，我愛中年好聲音，我愛香港。」海兒聽畢即向金凱大派心心。
昨晚還有新鮮出爐黑馬跑出，就是獻唱《存．不存在》的善玥澄，東東聽到直豎姆指的同時，周國豐亦流露超級滿意樣！東東：「玥澄原來好有character，我好鍾意。不過有一吓佢最高嘅位攞太盡……(但佢)知道就嚟爆煲，又即刻可以好快兩、三秒咁返番去嗰個位，同埋好impressed佢可以喺嗌緊、用力嘅位突然用假音。」
周國豐更直指善玥澄是黑馬：「你係其中一隻黑馬，因為呢首本來係風平浪靜、內裏係暗湧不斷出現嘅歌，你正正就係唱到呢首歌。」肥媽則貫徹肉緊本色：「頭嗰半首直情捉咗我哋入去，(其實唱)低半度你自己都舒服啲，穩陣啲吖嘛，我個心啱啱做完手術，你唔好令到我有心臟病啦！」