中年好聲音3︱感謝海兒提醒初心 金凱想要多對筷子 善玥澄成新黑馬

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，進行16強晉身14強的1對1 PK下半場。今集MVP由海兒負責挑選，海兒宣布得獎者前感性地表示：「我係學古典音樂，所以一直都好執著技巧，而呢個選手每一次上台，都提醒番我點解我哋要做音樂，why we sing，我今日揀嘅MVP係金凱。」

對於第二度勇奪MVP，李金凱一臉難以置信，更一度變成天然呆表表者「馬國明2.0」，金凱做了一輪鬼臉後，領獎時不忘先幽自己一默：「還有沒有多一雙筷子給我呀？」之後再正色道：「我參加過大大小小很多比賽，但我不是一個適合比賽的人，在《中年》應該是我唱得最開心的一次。我愛TVB，我愛中年好聲音，我愛香港。」海兒聽畢即向金凱大派心心。