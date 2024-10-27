中年好聲音3｜朱麗萍令肥媽感觸落淚 英國人Dan James唱《李香蘭》超好聽

《中年好聲音3》今晚播出，節目甫開始，《中年好聲音》第一季的（按節目出場序）周吉佩、羅啟豪、顏志恒、吳大強、李佳、龍婷、支嚳儀，聯同第二季的古淖文、譚輝智、顏米羔、劉威煌、安雅希、陳俞霏、陳蒨葶、林思彤，合體擔任表演嘉實獻唱《一夜成名》，為是晚比賽揭開序幕，歌手出身的主持車婉婉更壓軸出場獻Sing，將全場氣氛推至最高點！ 賽制繼續以盲選形式評分，參賽者出場時站在布幕後以剪影形式開始演唱，當有評審撳燈時就會啟動輸送帶，參賽者的真面目亦隨即曝光，獲得3燈以上即代表有機會晉級，獲得5燈的選手則直接晉級。

本集將有5位5燈選手直接晉級，而且不少參賽者都是「有故事的人」，透過動人歌聲詮釋，難怪感動評審！當中自封「中年好司機」的52歲劉建偉，現為一名司機，2013年與友人合資經營餐廳，惟生意失敗於2017年忍痛結業，與投資者分道揚鑣，他坦言一度要賣樓套現周轉。劉建偉於人生低潮時遇上令他重新振作的太太，可惜好景不常，婚後不久太太因意外觸電離世，說到此處劉建偉哽咽謂：「攞走咗我呢份禮物。」 他直言曾經有一段時間，只要接近太太離世的鐘數，他便會忍不住不停落淚，回到家裡總想起與亡妻的美好回憶，一度「面對唔到所有嘢」，直到參與義工工作才挽回力量，劉建偉更藉著今次上台機會、鼓勵時下年青人：「我跌咗好多次都仲可以企喺度，年青人冇嘢係唔可以去闖。」劉建偉獻唱的歌曲是《青春頌》，肥媽聽完點評指劉唱得如同火山爆發般有爆炸力：「佢個抒發，將所有憤怒、抑鬱好似火山爆發咁一次過爆出嚟。」

另一位感動人心的，是現年61歲的全失明選手朱麗萍，朱麗萍20多歲時確診視網膜色素病變，直至44歲時雙目失明，現在連光線也無法感應，幸身邊有一位愛錫她兼同樣喜歡唱歌的丈夫；由海選至百強比賽當日，朱麗萍丈夫全程陪伴在側，還拖實愛妻上落台，身體力行給予最大支持。 朱麗萍獻唱的《If I Ain’t Got You》是特意送給丈夫：「我曾經低落咗一段好長時間，我先生……呢首歌係唱畀佢聽，因為冇咗佢我乜都唔係。」朱麗萍的故事令車婉婉流下感動眼淚之餘，還感動了一眾評審，向來豪邁感性的肥媽落淚謂：「開頭唔明點解唱呢首歌，因為去唔到個高音同個低音，我依家明白喇，你係100%值得唱呢首歌，多謝你參加。」張佳添：「世界上好多人對眼睇到光，但係迷失嘅；人要唔迷失，心中要有光，我覺得你係有。」

來自英國的42歲Dan James，報稱表演工作者的他獻唱經典歌曲《李香蘭》，真面目一亮相即獲全場拍掌歡呼。現居於香港的Dan James及後以半鹹淡廣東話自我介紹：「我好鍾意呢度，特別係茶餐廳、大牌檔、凍檸茶。」一向是港普代表的伍仲衡，則繼續發揮其幽默作風，大晒「Chinglish（中式英文）」聽到Dan James一頭霧水，要車婉婉代為翻譯！