中年好聲音3｜李創偉攬實何平秋演繹姊弟苦戀 肥媽冧豬：殺死好多人！

《中年好聲音3》明晚（5日）8時30分播出新一集，評審團除了固定班底外，今集起劉美君將出任嘉賓評審，而谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，分別帶領「藍組」飛鷹活絡油隊、「紅組」保濟丸隊及「綠組」何濟公隊出戰。「藍組」隊員：劉傳民、蕭偉倫、劉曉昆、高菲、宗倩如、楊炳德、占士丁丁（Dan James）、羅逸軒、陳溢光、張與辰；「紅組」隊員：何平秋、杜閱、侯靜伊、陳嘉琦、郭偉倫、李創偉、阮慧珊、曹越、劉洋、黃博；「綠組」隊員：趙浚承、林立峰、陸東成、李金凱、王鄭浚仁、任永健、善玥澄、尤詩郡、陳芷盈、胡家健。
30強導師分組賽
本回合輪到30強「導師分組賽」，主題為千禧年代最受歡迎男女歌手金曲，上、下半場各有3個回合，每半場最低分組別需淘汰一人，上、下半場加起來總數最低分組別則再需淘汰一人，換言之本回合導師分組賽將最終淘汰三人。
師兄周吉佩獻Sing
今集為上半場賽事，除了《中年好聲音》第一季冠軍周吉佩打頭陣獻唱新歌《第三人生》外，三隊對戰激烈又殘酷，歌單如下：「藍組」劉傳民＋楊炳德《深深深》、蕭偉倫《熱血青年》、Dan James＋劉曉昆《揮着翅膀的女孩/Proud of You》；「綠組」趙浚承＋王鄭浚仁《我不會唱歌》、林立峰《處處吻》、任永健＋陸東成《心淡》、「紅組」何平秋＋李創偉《一生不變》、杜閱《烈女》、阮慧珊＋侯靜伊《16號愛人》。
「雙浚配」有高潮
論演出最耀眼，不得不提綠組的「雙浚」趙浚承與王鄭浚仁合唱《我不會唱歌》，兩人繼上回團戰獻唱《我的歌聲裡》奪得最高分成績後，今次再度合作默契倍增，合拍程度獲評審張佳添激讚有高潮：「好欣賞合拍度、同步感，就算把聲唔夠blend都好high，高潮，正！」劉美君點評「雙浚」演出時，重點落在王鄭浚仁身上，並指其和音過於搶：「你要學識當對方唱主音，你要去襯托佢，頭先有少少搶咗，但overall好鍾意你嘅投入程度，啲肉酸樣出晒嚟，越肉酸就越投入，呢樣我覺得係好好。」
憂鬱眼神電暈肥媽
另一組讓全場看得面紅耳赤的演出，是「紅組」何平秋與李創偉演繹的《一生不變》，二人加入歌舞劇元素演繹苦情姊弟戀。親自負責設計舞台動作的李創偉，既從後擁抱何平秋，又撫摸對方面頰，還笑言何平秋帶給他初戀的感覺，引爆全場歡呼叫囂！張佳添讚兩人的「姊弟戀」好有戲：「Feel到有姊弟戀connection，係有chemistry！」肥媽則被李創偉的憂鬱眼神電暈：「你真係掂，望邊個都係咁嘅樣，殺死好多人！」相反，周國豐認為二人之間毫無chemistry，更指李創偉唱功仍有待改善。劉美君亦表示：「我覺得佢哋忽略唱歌方面。」到底這對姊弟戀演出得到幾多分？周日晚播出的《中年好聲音3》自有分曉。