中年好聲音3｜李創偉攬實何平秋演繹姊弟苦戀 肥媽冧豬：殺死好多人！

《中年好聲音3》明晚（5日）8時30分播出新一集，評審團除了固定班底外，今集起劉美君將出任嘉賓評審，而谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，分別帶領「藍組」飛鷹活絡油隊、「紅組」保濟丸隊及「綠組」何濟公隊出戰。「藍組」隊員：劉傳民、蕭偉倫、劉曉昆、高菲、宗倩如、楊炳德、占士丁丁（Dan James）、羅逸軒、陳溢光、張與辰；「紅組」隊員：何平秋、杜閱、侯靜伊、陳嘉琦、郭偉倫、李創偉、阮慧珊、曹越、劉洋、黃博；「綠組」隊員：趙浚承、林立峰、陸東成、李金凱、王鄭浚仁、任永健、善玥澄、尤詩郡、陳芷盈、胡家健。

30 強導師分組賽

本回合輪到30強「導師分組賽」，主題為千禧年代最受歡迎男女歌手金曲，上、下半場各有3個回合，每半場最低分組別需淘汰一人，上、下半場加起來總數最低分組別則再需淘汰一人，換言之本回合導師分組賽將最終淘汰三人。

師兄周吉佩獻 Sing

今集為上半場賽事，除了《中年好聲音》第一季冠軍周吉佩打頭陣獻唱新歌《第三人生》外，三隊對戰激烈又殘酷，歌單如下：「藍組」劉傳民＋楊炳德《深深深》、蕭偉倫《熱血青年》、Dan James＋劉曉昆《揮着翅膀的女孩/Proud of You》；「綠組」趙浚承＋王鄭浚仁《我不會唱歌》、林立峰《處處吻》、任永健＋陸東成《心淡》、「紅組」何平秋＋李創偉《一生不變》、杜閱《烈女》、阮慧珊＋侯靜伊《16號愛人》。