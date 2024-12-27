中年好聲音3｜李創偉領隊跳唱《大熱》 無臂李金凱勁舞挑戰快歌精神獲敬佩

《中年好聲音3》將於周日（29日）晚上8時30分播出新一集，評審團除了固定班底外，今集起Eric Kwok（郭偉亮）將出任嘉賓評審，谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，還有兩位資深音樂人張崇德、張家誠出任團戰導師，賽前為選手給予意見。

除了香港賽區、大灣區及新馬賽區32位選手成功晉級之外，三位新馬區及大灣區選手亦被復活，分別是兩位大灣區「我最喜愛選手」杜閱和陳嘉琦，及新馬區「我最喜愛選手」劉家溢。新一回賽制，35位選手分為七組，選手按晉級次序從七首指定歌曲中選歌；每位評審最高可給每一組20分，另邊廂，下一回合導師分組賽的三位導師谷婭溦、韋綺姍和謝文雅，會在後台憑聲音盲選揀學員（每位導師 最多可選三位），每撳燈一次可為該團戰演出加1分，而該團戰組別亦可獲得免淘汰資格。