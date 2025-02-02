中年好聲音3︱李金凱搞喊黃凱芹 阮慧珊靠打針續命

今晚8時播出的《中年好聲音3》，27強競賽部分將圍繞「節拍勁歌」及「心酸悲歌」兩個主題進行，27位選手將分為9組，每3人一組。分組準則是根據上回合得分作出排名，實力相若的3位選手，會分為同組及進行PK賽，而3位之中最低分一位會跌入中年危機區。本回合共分3集播出，每集會有3組共9位參賽者輪流出場，當所有選手演唱完畢後，評審會在危機區3選1淘汰1人，本回合最終將淘汰3人，並誕生24強選手。
本集聚焦於被稱為「生命鬥士」的李金凱，他在10歲時因觸碰高壓電而失去雙臂，然而廣東歌和香港電影陪伴了他的童年，幫助他渡過失意時期。金凱表示，「香港電影和音樂讓我在遭受巨大災難後，能在短時間內走出傷痛。」他選唱《那些感動過人的歌》，表達了雖然失去了一切，但歌聲依然陪伴著他。
金凱的演出中，他全程面帶笑容，輕松自如地完成歌曲，感動了評審和觀眾。特別是「喊包」婉婉亦不禁大為讚嘆：「所以我成日都話佢啲attitude，真係(正面到)頂唔順。」對於金凱的演出，眼濕濕的黃凱芹(Chris)給出20分滿分：「你成張嘅歌詞我係冇打過一個叉，再加上你情感嘅表達、你嘅節奏、律動感，同埋你自己嘅聲底同音色，我只能夠加分、唔能夠減分，所以20分我已經畀少咗你。你搞到我喊，係咪要扣你分呀？」陳奐仁亦大讚金凱有一套屬於他的控制大細聲方法。
與金凱同組的阮慧珊，同樣以積極態度面對人生挑戰。她選唱《神奇女俠》，並將人生比作遊戲，患了第一型糖尿病，她認為每個人都有自己的武器和限制。慧珊說：「我嘅限制係我每日都要打針去延續我呢場遊戲，但換個角度睇，其實呢個所謂限制都係遊戲設定啫，人生好多時都有好多難關，同打機一樣，你要挑戰咗難關你就可以賺到一啲技能。」為了令表演更具新鮮感，兩年前開始學跳舞的慧珊，更親力親為幫自己排舞，並在歌曲中段加插了一段機械舞，勇於挑戰自己的態度令人折服，就連要求出名高的周國豐也予以鼓勵：「你今日可以拋開平時嘅comfort zone，去呈現另一種慧珊感覺，我覺得係值得鼓勵。」肥媽更搞笑謂：「冇諗過家庭主婦可以突然咁變，我戥你老公擔心。」