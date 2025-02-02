中年好聲音3︱李金凱搞喊黃凱芹 阮慧珊靠打針續命

今晚8時播出的《中年好聲音3》，27強競賽部分將圍繞「節拍勁歌」及「心酸悲歌」兩個主題進行，27位選手將分為9組，每3人一組。分組準則是根據上回合得分作出排名，實力相若的3位選手，會分為同組及進行PK賽，而3位之中最低分一位會跌入中年危機區。本回合共分3集播出，每集會有3組共9位參賽者輪流出場，當所有選手演唱完畢後，評審會在危機區3選1淘汰1人，本回合最終將淘汰3人，並誕生24強選手。

本集聚焦於被稱為「生命鬥士」的李金凱，他在10歲時因觸碰高壓電而失去雙臂，然而廣東歌和香港電影陪伴了他的童年，幫助他渡過失意時期。金凱表示，「香港電影和音樂讓我在遭受巨大災難後，能在短時間內走出傷痛。」他選唱《那些感動過人的歌》，表達了雖然失去了一切，但歌聲依然陪伴著他。