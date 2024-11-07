中年好聲音3｜李金凱5千伏高壓電致失去雙臂 雲南「生命鬥士」演繹廣東歌聽到肥媽眼濕濕

《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，評審團有肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和海兒。大後日(10日）新一集來到香港區賽區第三回比拼，多位「有故事的人」踏上舞台，用動人歌聲分享人生故事。當中失去雙臂的38歲「生命鬥士」李金凱為本集焦點選手，來自雲南的他現為一名網絡主播，他以譚詠麟經典金曲《一生中最愛》作賽，母語為普通話的他以超純正廣東話挑戰，加上殘疾身世故事，感染力十足。

10 歲觸 高壓電致永久傷殘 李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但他未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，除獲身邊親友支持，90年代廣東歌更陪伴他度過最黑暗的時光：「身邊朋友、同學沒有把我當作殘疾人士，所以很快便走出來。加上那個時期深受香港文化影響，經常聽Beyond、譚校長、張國榮的歌，年青時香港文化、音樂貫穿了我整個青春，陪伴了我人生的低谷。」李金凱坦言每次聽到該年代的廣東歌，猶如回到開心又幸福的年少時候：「廣東歌對我來說非常重要，我很喜歡。大家可以心疼我，但是老天很公平的。」主持車婉婉和評審肥媽一度聽到眼濕濕，肥媽謂：「很溫柔的聲音。你說得對，老天是公平的，祂把你一扇門關了，就開了另一扇窗，你給我們的正能量感受非常非常的好，謝謝你來參加。」張佳添則讚他唱抒情歌特別有感覺：「你的母語是普通話，但你比很多講廣東話的人唱得更有味道，更有情懷。」