中年好聲音3︱杜閱被淘汰獲婉婉補償遺憾 林立峰唱錯歌詞照仍奪第三高分

昨晚播出的《中年好聲音3》，王鄭浚仁、杜閱及陸東成於其參賽組別獲最低分跌入危機區，最終評審決定淘汰杜閱。被淘汰的杜閱今集選唱《一個人的精彩》，背後故事是離婚超過8年的她，原來是希望可憑歌脫單，並想表達：「一個人嘅生活並唔可怕，反而可以利用一個人嘅時候裝備好自己，令自己變得更好，去迎接下一段新嘅開始。」這個重要又正面的信息。可惜杜閱因音準及唱得太平等問題，只獲76分需進入危機區，最終更被評審選定為本集被淘汰選手。

杜閱臨走前坦言能晉身27強已大感幸運，而唯一遺憾的是，沒有唱過一首屬於她自己的普通話慢歌，婉婉聞言即勁sweet，給予杜閱獻唱數句《逝去的愛》的機會，其他台上選手則邊聽邊搖動身體為杜閱打氣。杜閱還不忘哽咽點名感謝肥媽謂：「你俾咗好多好多鼓勵我。」並笑言因為見到肥媽老師喊，所以原本說好不哭的她，最終還是忍不住落淚，場面感人。

至於之前未有引發太多關注的林立峰，今集憑《眼淚成詩》成本集第三高分；令人佩服的是，林立峰演唱期間，一度因緊張致唱錯一整段歌詞，不過卻未有因而失分，更獲肥媽大讚：「你唱到好似係後面打錯字，而唔係你唱錯咁呀！」車婉婉聞言搞笑搭嗲：「最高境界！」黃凱芹亦盛讚林立峰雖然唱錯歌詞期間明顯略顯緊張，但整體依然表現出色：「表情、感情、聲底、層次感等等，整體嚟講我覺得動人嘅，你係唱得有啲地方我覺得會起雞皮。」陳奐仁亦讚他歌人合一：「音準唔係最好，拍子甩甩地，but its fine。成日話唱歌要有感情係咩意思，就係要歌人合一，呢個係最大嘅稱讚嚟架。」