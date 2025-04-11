中年好聲音3｜林子祥金曲之夜爭入10強 肥媽評曹越演出：你唱呢隻歌唔夠姣

本回合主題是「林子祥金曲之夜」，12位參賽者自行揀選林子祥歌曲參賽，演出歌單如下：劉洋《男兒當自強》、善玥澄《人海中的一個你》、張與辰《誰能明白我》、羅逸軒《敢愛敢做》、劉曉昆《分分鐘需要你》、趙浚承《最愛是誰》、陳芷盈《千億個夜晚》、曹越《活色生香》、黃博《這一個夜》、占士丁丁《真的漢子》、李金凱《追憶》及王鄭浚仁《改變常改變》。按上回合累積排名分數，第一名參賽者可獲12分，第二名則獲11分，如此類推；此回合後最高10名參賽者會到「晉級區」，累積排名分最低兩位參賽者將被淘汰，MVP可在累積排名分額外加2分。

距離決賽僅剩一個月，賽情進入白熱化階段，參賽者實力愈戰愈強！本輪共有6位參賽者獲得9字頭亮麗成績，其中有人勇奪99分近乎完美分數，繼《中年2》冠軍古淖文後再次開出天花板分數，網絡盛傳是「女大魔王」黃博，到底誰能成為「古淖文2.0」？此外，其中一個今期賣點，有一個非魔王級的參賽者，竟然將幾個魔王級參賽者通通擊倒！

本輪多個演出同為耀眼，當中曹越可謂才藝大晒冷，穿著大露背裝、口咬玫瑰花登場，並邊跳flamenco dance（佛蘭明高舞）邊獻唱《活色生香》，演出令人眼前一亮。不過講到最搶Fo，必定是其超結實背肌，連車婉婉也被驚嘆：「健身教練真係唔同啲，個背肌好似同我say hello咁！」阿Lam對於曹越的演出大讚：「真係上晒身，好落力，又跳又唱，我唱呢隻歌都唔會做到咁樣。」張佳添則認為曹越表現未夠放：「你把聲線未夠sexy，硬咗少少。」肥媽聞言即幫忙解畫：「佢哋講嘅你未必明，我講你就會好明，你唱呢隻歌唔夠姣，你兩個麻甩佬就係想講呢個意思咋嘛！」海兒表示認同後，隨即被肥媽叫示範。而向來有唱功、有台型的趙浚承，獻唱《最愛是誰》自設吹口哨環節，不但遭原唱阿Lam點評好大膽，還直指「呢隻歌未必啱你」；張佳添亦批其「口哨演奏」令這個氣氛被破壞。