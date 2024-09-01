中年好聲音3︱《決戰新馬》今晚播出 55歲陳麗寶唔識中文照參加

《中年好聲音3》新一季搞搞新意思，除召集一眾唱得之人，還新增新馬、大灣區兩個賽區，經過多輪海選，新馬賽區、大灣區賽區分別選出20名參賽者，他們將在各自賽區進行比拼，突圍而出的12名新馬代表和12名大灣區代表再進行殘酷PK戰，角逐參加香港賽區的15個名額！
節目繼續由車婉婉擔任主持，評審團有肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和曾路得。節目甫開始，《中年好聲音2》的古淖文、譚輝智和顏米羔合體擔任表演嘉賓，一連唱出《打開信箱》、《紅色跑車》和《愛情陷阱》辣爆全場，為是晚比賽揭開序幕。
初賽賽制一如以往以盲選形式評分，但今次參賽者出場方式有別以往，參賽者出場時站在布幕後，以剪影形式開始演唱，當有評審撳燈時就會啟動輸送帶，參賽者的真面目亦隨即曝光，獲得3燈以上，即代表有機會晉級，獲得5燈的選手則直接晉級。
新一季《中年好聲音3》搞搞新意思，除了在香港召集一眾唱得之人，還新增新馬、大灣區兩個賽區，經過多輪海選，新馬賽區、大灣區賽區分別選出20名參賽者，他們將在各自賽區進行比拼，突圍而出的12名新馬代表和12名大灣區代表再進行殘酷PK戰，角逐參加香港賽區的15個名額！
55歲的美容醫師陳麗寶，獻唱《 When You Tell Me That You Love Me》一曲，來自印尼的她是一名華僑，但她原來一點中文都不認識，全靠朋友介紹才知道有《中年好聲音》這個節目，婉婉笑言：「我哋個節目幾成功，人哋都唔知我哋個節目做乜都嚟參加，我係咁講嘢佢都唔知我講乜，但佢都嚟參加！」陳麗寶雖然不懂中文，但她會唱中文歌，她即場清唱幾句《老爸》，肥媽大讚：「你唱歌好有感情。」