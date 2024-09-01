中年好聲音3︱《決戰新馬》今晚播出 55歲陳麗寶唔識中文照參加

《中年好聲音3》新一季搞搞新意思，除召集一眾唱得之人，還新增新馬、大灣區兩個賽區，經過多輪海選，新馬賽區、大灣區賽區分別選出20名參賽者，他們將在各自賽區進行比拼，突圍而出的12名新馬代表和12名大灣區代表再進行殘酷PK戰，角逐參加香港賽區的15個名額！

節目繼續由車婉婉擔任主持，評審團有肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和曾路得。節目甫開始，《中年好聲音2》的古淖文、譚輝智和顏米羔合體擔任表演嘉賓，一連唱出《打開信箱》、《紅色跑車》和《愛情陷阱》辣爆全場，為是晚比賽揭開序幕。