中年好聲音3︱《決戰新馬》今晚播出 55歲陳麗寶唔識中文照參加

55歲的美容醫師陳麗寶,獻唱《 When You Tell Me That You Love Me》一曲,來自印尼的她是一名華僑,但她原來一點中文都不認識,全靠朋友介紹才知道有《中年好聲音》這個節目,婉婉笑言:「我哋個節目幾成功,人哋都唔知我哋個節目做乜都嚟參加,我係咁講嘢佢都唔知我講乜,但佢都嚟參加!」陳麗寶雖然不懂中文,但她會唱中文歌,她即場清唱幾句《老爸》,肥媽大讚:「你唱歌好有感情。」