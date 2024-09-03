中年好聲音3｜沈宗賢變大師兄 率領廿強到港比賽位位有實力

《中年好聲音2》的沈宗賢(前排左三)，帶同廿位新馬選手來港進行複賽。

《中年好聲音3》新一季搞搞新意思，除召集一眾唱得之人，還新增新馬、大灣區兩個賽區。《中年好聲音2》沈宗賢作為大馬唯一代表打入七強，今次有份參與《中3》的海選工作。早前他便以大師兄的身份帶領廿強到港進行複賽。

沈宗賢留言說︰「話咁快就一年啦！上年呢個時候中年好聲音2記招。108位好漢濟濟一堂，一齊經歷最美好的時光。無TVB就無人認識我沈宗賢。多謝TVB！」