中年好聲音3｜沈宗賢變大師兄 率領廿強到港比賽位位有實力

《中年好聲音3》新一季搞搞新意思，除召集一眾唱得之人，還新增新馬、大灣區兩個賽區。《中年好聲音2》沈宗賢作為大馬唯一代表打入七強，今次有份參與《中3》的海選工作。早前他便以大師兄的身份帶領廿強到港進行複賽。
沈宗賢留言說︰「話咁快就一年啦！上年呢個時候中年好聲音2記招。108位好漢濟濟一堂，一齊經歷最美好的時光。無TVB就無人認識我沈宗賢。多謝TVB！」
20位新馬參賽者當中，有17位來自馬來西亞，2位來自新加坡，1位來自印尼。他們每一位都身經百戰，實力非凡。入圍的20強，當中有不少曾參與當地歌唱比賽兼獲三甲的人馬，當中包括李玉欽、張淑鳳、何平秋。李玉欽曾經囊獲當地極具代表性的三大歌唱比賽冠軍，包括「Astro 新秀大賽1999」冠軍，「Astro 歡喜來卡拉2011」冠軍，「Astro經典名曲歌唱大賽2019」冠軍。同時也是「1999 全球華人歌唱大賽(上海)」亞軍以及2011台灣華人星光大道踢館魔王。可惜的是李玉欽於首集已被淘汰，大熱倒灶。
至於張淑鳳就曾贏得「Astro經典名曲歌唱大賽2020明星賽」冠軍、「Astro經典名典歌唱大賽2017」亞軍。何平秋就獲得「Astro 經典名曲歌唱大賽2023」亞軍。
50歲的劉傳民報稱職業是酒店食材供應商，紮了一條馬尾的他獻唱《有多少愛可以重來》，外形黑黑實實的他酷似組合迪克牛仔、動力火車的成員。他在海選時兩位評審張佳添老師及谷婭溦老師均對他的歌聲讚不絕口，而他亦是新馬賽區唯一一位海選時唱完整首歌的歌手。