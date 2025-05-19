中年好聲音3｜海兒難忘錄100強連踩兩日：錄咗20個鐘

講到最近積極綵排舞台劇《三•八》是否有大量喊戲，她表示：「我最初頭都擔心自己做唔到，有時候唔係一定做得到，譬如隔離嘅演員唔係好認真或者入戲嘅話，就會令到個效果好難會喊，但係因為大家都好投入，所以我綵排嘅時候，每個人隻眼都腫晒，綵排完咗之後姚焯菲隻眼腫晒。」被問到是否覺得自己是一位感性的評審，她直言：「有可能我覺得我哋人生嘅經歷多咗之後，有啲人會越嚟越冷淡，有啲人就會越嚟越感性，我覺得感性冇乜話有一定嘅標準，但我成日都會出現令我感性嘅情況。」

冇期待夏天着泳衣

被問到夏天將近，會否考慮着泳衣出席遊艇派對，她直言：「我會比較着一啲防曬類型嘅，我覺得個人開始大個，同我18歲已經唔同，姚焯菲都已經係18歲，我個心態已經變咗，我前幾日去咗百貨公司，我以前都好期待可以去嗰個位買一件最靚嘅泳衣，細個嘅心態係咁。我而家去到夏天已經冇好期待要去着泳衣，呢件事對我嚟講唔重要。」提到擁有10年以上的駕駛經驗，她笑言：「我細個嘅時候係追求速度咁多，我都有去過德國體驗過無限速，我記得我係揸到180，我已經覺得自己揸到好盡係人生最快啊。」