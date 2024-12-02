中年好聲音3︱潘紹麟揀錯歌遭肥媽狠批 韓依納小時候因樣貌遭親戚冷待

《中年好聲音3》昨晚播出香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰來第二回，今集17位選手中只有英國唱將Dan James勇奪5燈直接晉級，其餘4位「5燈選手」表現全線跌watt，當中潘紹麟和森林竟只得2燈；「4燈選手」梁楚琪和韓依納更齊齊只得1燈、成績強差人意。

曾參加不少大型音樂比賽節目的潘紹麟，上輪「大灣區新馬PK戰」搣甩囂張態度獻唱《愛在記憶中找你》獲評審大讚，今回卻因揀錯歌一失足成千古恨！獻唱《上海灘》的潘紹麟以頸巾＋紳士帽上陣，八十年代造型入型入格，可惜一開口卻令評審肥媽大跌眼鏡：「你一開聲我想死！以你唱功冇理由係咁，咩事要揀呢隻歌呢？」肥媽續指原唱葉麗儀演繹的是機關槍版本，而潘紹麟則是冇水又冇力的水槍！最終幾乎全部選手站起向潘紹麟battle，最終宗倩如憑《值得》將潘紹麟淘汰。