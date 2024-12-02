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娛樂
2024-12-02 15:47:39

中年好聲音3︱潘紹麟揀錯歌遭肥媽狠批 韓依納小時候因樣貌遭親戚冷待

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潘紹麟獻唱《上海灘》被肥媽狠批揀錯歌之餘，演繹仲似水槍冇水兼冇力。

潘紹麟獻唱《上海灘》被肥媽狠批揀錯歌之餘，演繹仲似水槍冇水兼冇力。

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《中年好聲音3昨晚播出香港賽區、新馬區及大灣區60PK之戰來第二回，今集17位選手中只有英國唱將Dan James勇奪5燈直接晉級，其餘4位「5選手」表現全線watt，當中潘紹麟和森林竟只得2燈；「4燈選手」梁楚琪和韓依納更齊齊只得1燈、成績強差人意。

曾參加不少大型音樂比賽節目的潘紹麟，上輪「大灣區新馬PK戰」搣甩囂張態度獻唱《愛在記憶中找你》獲評審大讚，今回因揀錯歌一失足成千古恨！獻唱《上海灘》的潘紹麟以頸巾紳士帽上陣，八十年代造型入型入格，可惜一開口卻令評審肥媽大跌眼鏡：「你一開聲我想死！以你唱功冇理由係咁，咩事要揀呢隻歌呢？」肥媽續指原唱葉麗儀演繹是機槍版本，而潘紹麟則是冇水冇力的水槍最終幾乎全部選手站起向潘紹麟battle，最終宗倩如《值得》將潘紹麟淘汰。

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潘紹麟最終敗給宗倩如嘅《值得》被foul。 韓依納自認從小因長相不好被親戚冷待，因此爸爸特別疼錫佢。 韓依納自爆從未拍過拖，笑言為體驗「被飛」感覺選唱《一切也願意》。

被指與新加坡歌手陳潔儀撞聲的新馬區4燈唱將韓依納，上台時坦認從小因長相不好被親戚冷待，「我出世時，二叔話：阿嫂(韓依納母親)乜你生個咁嘅出嚟我啲姑姐會偷偷帶哥哥出去玩唔帶我。記得我老師講過，一杯茶唔係個個鍾意飲，expect個個都鍾意你呢？我希望今次嚟香港可以一步一腳印咁行，人哋慢慢接受。」自認未拍過拖的韓依納，笑言為體驗被分手感覺選唱《一切也願意》作賽，肥媽點評時認為她應

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