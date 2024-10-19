中年好聲音3｜百強誕生公開香港海選實錄 前男團Square成員趙浚承重返樂壇追夢

《中年好聲音3之百強誕生》今晚（19日）8時30分翡翠台播映。今年6月，《中年好聲音3》舉行香港區賽區公開招募，引來逾4千人報名；由評審團肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡、韋綺姍、海兒、徐洛鏘、劉易昇進行面試，經過四日嚴格海選，選出一千把「中年好聲音」；期間自認《中年好聲音》擁躉的薛家燕亮相為參加者打氣，節目內容營運總經理曾志偉也現身旁聽；《中2》季軍顏米羔以師兄身份直擊海選現場，並以輕鬆手法訪問參加者，舒緩現場緊張氣氛。

抗癌勇士續歌唱夢 眾「候選好聲音」中有幾位甚有明星相，分別是任永健、霍露絲及老是常出現的Catry李創偉。追夢除了要具備勇氣、還需具備堅毅意志力，在千人中有三名參加者曾罹患癌症，當中報稱土木工程師、現年40歲的「林志穎2.0」任永健，曾因接受電療、化療導致喉嚨乾涸，一度未能唱歌；經過多年運動及努力情況才得以改善，任永健說：「參加係為咗畀榜樣我個仔，教佢做人要努力堅持，唔好放棄。」

80歲婆婆揀唱亡夫最愛 追夢亦無分年齡，持拐杖現身的82歲婆婆賴群玉為今年最年長參加者，甫出場即獲張佳添讚美：「一個雍容華貴嘅婆婆。」賴婆婆在非洲工作20年，逢大時大節便會唱歌獻聲；10年前退休回港後得悉患癌，儘管撐著拐杖仍努力站上舞台追夢，令人敬佩。另一位同樣白髮斑斑、時尚型格的80歲婆婆羅秀蘭，指亡夫生前很支持自己唱歌，故揀選對方最喜歡的《親密愛人》面試。 今屆繼續有積極繼續追尋歌手夢的參加者，39歲前歌手趙浚承於2008年以男子組合Square出道，惟星途平平一度離開樂壇甚至香港，轉移陣地到北京經營生意，期間未有放棄歌手夢，自資出歌。36歲侯靜伊為一名HiFi唱片歌手，以青春牛仔look現身獻唱《初戀》，希望可以成為《中年好聲音》大家庭的一份子。

《聲夢傳奇》學員撐爸爸 其他較特別的參加者還有現年50歲的蔡堅偉，原來是第一季《聲夢傳奇》學員蔡愷穎（Lolita）的爸爸，海選當日，Lolita一直陪伴在側為爸爸打氣，並大讚爸爸表現100分：「唔係唱開歌嘅人，又冇學過唱歌，夠膽參加已經好叻！」蔡堅偉表示參賽目的是為了鼓勵二女和細仔、繼承家姐衣缽參加《聲夢3》。 自封「中年好司機」的52歲劉建偉看似幽默風趣，分享的動容故事卻令美女評審海兒感動落淚，劉建偉說：「我唱《千億個夜晚》係紀念太太，兩年前因一個意外離世。」伍仲衡直言：「我唔撳（鐘仔）係因為知道你太太聽緊。」36歲羅逸軒則指90多歲的祖母是《中年好聲音》忠粉，因有感祖母近期對生命感到消極，為給她驚喜故秘密前來參加：「如果佢返屋企睇（《中年好聲音》）見到係佢個孫，會更加正！總之呢個比賽行到幾遠得幾遠，我都想畀啲動力佢。」