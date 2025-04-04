中年好聲音3｜羅逸軒孖譚輝智拍檔 跳唱《白金升降機》引肥媽大笑

其中焦點演出，為陳芷盈與安雅希合唱《你瞞我瞞》，兩位公認靚聲女將唱，合力演繹出屬於二人的版本，演出驚艷一眾評審和觀眾。皆因安雅希於錄影當晚抱病上陣，聲帶沙啞依然全力以赴演出，擔心狀況不佳影響芷盈的安雅希，唱畢後 不禁感觸落淚，更與芷盈抱抱作鼓勵，場面超 touching！關心妍直言沒想到二人聲線大不同，混合起來卻有「怨婦」效果：「Blend埋一齊好悒，尤其是芷盈做嗰啲轉音，佢嗰啲慘唔係哭腔嘅慘，你兩個Blend埋好似兩個怨婦呀！」張佳添對安雅希失聲上陣，反而覺得恰到好處：「真係助芷盈去唱，托住畀佢發揮。芷盈亦將旋律好靚嘅歌，唱得更加靚，你有呢個能力，同埋中間music break自己哼咗段嘢，係你自己設計，呢啲心思做得好好。」此外，羅逸軒與譚輝智合唱陳潔靈歌曲《白金升降機》，同樣值得關注。向來跳舞充滿娛樂性的譚輝智，為師弟再度獻舞技，與羅逸軒大跳懷舊Disco舞，引發肥媽和海兒大笑。節目播出二人賽前綵排片段，譚輝智指羅逸軒有「包袱」，初時抗拒搞笑演出：「你知我跳舞型唔到架嘛，我話不如跟我搞笑，但佢有少少包袱，話不如試吓型呀。」最終兩人演出獲得全場拍掌聲，肥媽、海兒對羅逸軒跳出舒適圈的突破演出極度讚賞，關心妍亦讚：「真係enjoy緊個舞台，睇到你同輝智嘅夾，唔再係比賽緊，係真係表演緊，所以你真係做得好好，睇到真嗰個你， 你要keep住呢個感覺畀你自己。」周國豐則認為羅逸軒不擅長唱快歌：「你用咗唱慢歌嘅方式去唱，於是一啲攻擊位就冇晒，呢首歌係要好實在地、力量好大地去唱，你仍然有種感覺太溫暖，你呢部升降機有啲危險！」 到底最後羅逸軒與譚輝智演出獲得多少分數？周日晚播出的《中年好聲音3》就會揭盅。