中年好聲音3︳美女新評審海兒被伍仲衡寸「好深呀你講啲嘢」伍曾叫參賽者先減肥

《中年好聲音3》進行海選，評審陣容除咗有以往幾季嘅固定班底肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡以外，過去曾經以導師身份參與嘅韋綺姍，以及新簽約英皇嘅歌唱家海兒都有份揀蟀。
伍仲衡「臭口」早有前科
其中一個環節由伍仲衡、韋綺姍及海兒負責揀人，但喺海兒建議其中一位參加者「唱嘅時候可以放鬆返下顎，畀多少少空間自己唱歌。無論係出面嘅空間或者入面嘅空間，都可以搵一個空間去畀你嘅聲音有位走」，殊不知「前輩」伍仲衡竟然出言寸海兒話「好深呀你講啲嘢，外面嘅空間同埋裡面嘅空間，得閒教吓我」。有網民留言認為伍仲衡出言不遜，「唔需要咁寸」。
其實伍仲衡「臭口」早有前科，6月底伍仲衡同羅敏莊飛到加拿大多倫多為一個歌唱比賽做評審，一位身形豐滿嘅女參賽者演唱後，伍仲衡評價時第一句就話「唱歌就唔好講啦，你瘦返少少就好靚女……30磅到啦，就好靚好靚」。羅敏莊在旁不值伍所言，同女參賽唱講「唔好聽佢（伍）講，最緊要自己開心」。而《中年好聲音2》決賽後，樂壇前輩甄妮對賽果表達意見，伍仲衡開直播時暗示有朋友參與甄妮多年前開嘅演唱會後冇錢收，激到甄妮叫伍拎出證據。
海兒不時喺IG貼出性感打扮
至於被伍仲衡寸嘅海兒Hedy今年27歲，對比其他《中3》評審年輕得多，但論資歷絕不輸蝕。海兒自小接受音樂訓練，考獲八級鋼琴同八級聲樂資歷，14歲時更奪得香港（亞太區）鋼琴大賽冠軍，並且十次奪得香港校際音樂節不同項目冠軍。海兒畢業於香港演藝學院音樂系，再於英國倫敦皇家音樂學院取得碩士，係一位女高音歌唱家。海兒不時喺IG貼出性感打扮，有身型有內涵，應該好殺食。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈