中年好聲音3︳美女新評審海兒被伍仲衡寸「好深呀你講啲嘢」伍曾叫參賽者先減肥

伍仲衡「臭口」早有前科

其中一個環節由伍仲衡、韋綺姍及海兒負責揀人，但喺海兒建議其中一位參加者「唱嘅時候可以放鬆返下顎，畀多少少空間自己唱歌。無論係出面嘅空間或者入面嘅空間，都可以搵一個空間去畀你嘅聲音有位走」，殊不知「前輩」伍仲衡竟然出言寸海兒話「好深呀你講啲嘢，外面嘅空間同埋裡面嘅空間，得閒教吓我」。有網民留言認為伍仲衡出言不遜，「唔需要咁寸」。

其實伍仲衡「臭口」早有前科，6月底伍仲衡同羅敏莊飛到加拿大多倫多為一個歌唱比賽做評審，一位身形豐滿嘅女參賽者演唱後，伍仲衡評價時第一句就話「唱歌就唔好講啦，你瘦返少少就好靚女……30磅到啦，就好靚好靚」。羅敏莊在旁不值伍所言，同女參賽唱講「唔好聽佢（伍）講，最緊要自己開心」。而《中年好聲音2》決賽後，樂壇前輩甄妮對賽果表達意見，伍仲衡開直播時暗示有朋友參與甄妮多年前開嘅演唱會後冇錢收，激到甄妮叫伍拎出證據。