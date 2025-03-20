中年好聲音3︱聽王鄭浚仁唱歌 東東興奮起舞 捉外藉選手丁丁英文咬字 海兒都覺尷尬

周日播出的一集《中年好聲音3》，將是16強晉身14強的1對1 PK下半場，賽制是按照上回合分數將參賽者分成上、下弦，得分高的上弦參賽者，除抽籤決定出場次序，更可任意挑選下弦參賽者進行PK，高分者直接晉級，另一位則暫時跌入「中年危機區」，本回合將淘汰2名參賽者。 本集最精彩的對決，絕對是「上弦」占士丁丁VS「下弦」王鄭浚仁，其實王鄭浚仁一直都是《中3》熱門之一，單看牌面兩位唱得之人對戰期待值甚高，加上二人均挑選難度極高的英文歌，連張佳添亦忍不住感嘆：「呢一Round兩首歌一個跳崖一個跳海，但係都唔死得。」

先說王鄭浚仁獻唱的《Take on me》，雖然歌曲本身已是超高音，但王鄭浚仁仍毋懼滑鐵盧，挑戰在高音位再升key，加上高音與真聲之間的轉換遊刃有餘，獲得一致好評，東東更興奮到起身跳舞。張佳添：「今次假音ok喎、唔刺耳。」海兒：「佢粒假音唔單止hit到，最後收嗰吓仲有震音，仲有個氣support住繼續去緊，呢個好難做到。呢首歌我覺得真係冇乜人live唱到，佢仲要升key都咁穩陣，我都俾好高分你。」 至於丁丁演繹的《You raise me up》，亦同樣獲得高度評價，一眾評審大讚他今次終於唱出真感情，其中周國豐：「今次你感情嘅演繹我覺得係嚟得幾真，今日你同王鄭好近。」不過搞笑的是，海兒竟然捉丁丁英文咬字，連海兒自己也覺得不好意思。最終這場「兩雄相遇」得到極戲劇性結果，評審見到賽果後的超大反應亦將對戰期待值再往上推高。