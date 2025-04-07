中年好聲音3︱肥媽愛劉洋 沈宗賢solo夠長 任永健 阮慧珊被foul

TVB王牌節目《中年好聲音3》，昨晚播出的一集是「中2生助力賽」下半場，最高分數由兩代「重炮手」劉洋與沈宗賢合唱《讓我一次愛個夠》獲得94分亮麗成績。

周國豐讚二人唱出搖滾味道，尤其劉洋運用麥克風支架出神入化：「劉洋控制mic stand所有動作、timing控制得好好，所以你個分好難好低。」關心妍則對重炮手柔情到漸進式爆發，激讚：「去到最尾爆嗰吓，好打入心！個performance好好睇，very good！」

總結上下半場競賽，關心妍選出與羅啟豪合唱《囚鳥》的「女大魔王」黃博為MVP，再度奪得「最有價值選手」。而本集共有3位參賽者曹越、羅逸軒和任永健跌入「中年危機區」，評審們決定淘汰與陳俞霏合唱《給我感覺》獲得81分的任永健，以及上半場與李佳獻唱《滾滾紅塵》獲得83分的阮慧珊，分別奪得第14名及第13名。