中年好聲音3｜莫麗淇舉行首個生日音樂會感動落淚 竟自嘲新鮮蘿蔔皮

曾參加《中年好聲音3》的女機師兼藝人Niki莫麗淇日前生日，她的粉絲團《飛行淇》為她舉行首個生日會 X 迷你慈善音樂會。

曾參加《中年好聲音3》的女機師兼藝人Niki莫麗淇日前生日，她的粉絲團《飛行淇》為她舉行首個生日會 X 迷你慈善音樂會。活動期間播放她於《中年好聲音3》由晉身100強至35強的比賽片段，包括她於100強時盲選《誰來愛我 》，60強時與蕃茄尤志豪的《初戀》VS 莫麗淇的《明知故犯》，到35強團戰時為《冷雨夜》作隊長，隊員有占士丁丁，劉傳民，阮慧珊，張家豪，可惜Niki與張家豪在此輪被淘汰。

舉行首個生日音樂會感動落淚 Niki於這次生日音樂會中勁歌熱舞，全場氣氛熱爆，她更落淚感動分享痛失愛犬的悲痛，因此特別把生日會部份收益撥捐給《世界自然基金會》作慈善用途，令到她今年生日過得別具意義。Niki更發千字文答謝粉絲朋友及一眾贊助商，她自嘲：「天啊！我算是什麼《新鮮蘿蔔皮》，我真的什麼都不是。」她意想不到眾人棒場支持及為她慶祝生日，且粉絲豪擲港幣逾20萬送贈直播虛擬禮物 ，讓她感動兼驚喜萬分！生日會亦請來前港男蕭家浩，中年好聲音3 的高正洋、謝潤、夏雪和蔡雨庭，福祿壽訓練學院馮彥中及歌唱家康絃也有到場祝賀。Niki的恩師煒堅導演為她監督生日音樂會的流程外，也粉墨登場擔任司儀一職，煒堅於《中年好聲音3》期間為Niki特訓，並傳授當抱病時的唱歌秘技。莫麗淇更與高正洋跟隨煒堅修讀專業聲樂導師班，為日後做老師作好準備，高正洋當晚亦有作嘉賓獻唱。

Niki 的生日願望是增值自己、上年生日她已送給她自己藍帶國際學院烹飪工作坊證書

計劃杜拜旅行 Niki 的生日願望是增值自己、上年生日她已送給她自己藍帶國際學院烹飪工作坊證書，今年她則成功考獲英國大學及院校聯招系統(UCAS)學分，唯一具認可搖滾音樂考試資格的Rockschool八級聲樂考試，更取得Distinction之優異成績，Niki表示期待盡快收到由英國寄來的證書，這就是送給自己的生日禮物。Niki的未來動向是繼續遊歷世界及籌備新歌，不過她笑言不敢再到汶萊旅行，雖然當地景觀很美，但天氣好熱好曬，她下月計劃去杜拜，看看有否靈感寫作新歌。

Niki的未來動向是繼續遊歷世界及籌備新歌