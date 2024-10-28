中年好聲音3︱豬農胡家健成溫柔殺手 周國豐重遇「新秀」對手高正洋

53歲胡家健繼承父母衣缽打理養豬場，從小在養豬場成長，以「不可分割」來形容與豬的關係，並分享面對母豬難產的感受：「有時母豬難產痛到流眼淚，見到會心痛。」他稱每早風雨不改5時起床工作，更因人手關係已長達4年沒有放假休息，平日靠唱歌紓壓，並笑言一群豬就是他的特別聽眾。這位「有笑有淚養豬人」胡家健選唱《眼淚為你流》作賽，周國豐評語時笑謂：「你係一個好溫柔嘅殺手，如果你對住啲豬唱呢首歌，啲豬都會死得好甘心！」相當爆笑。

而來自雲南的火鍋店老闆42歲劉洋，獻唱《默》獲周國豐大讚懂得透過歌聲說故事：「我認識那英的版本、張惠妹的版本，本來是一首很暗黑的歌，就是說世界沒有你，變得沒有顏色、聲音，我覺得你的感覺抓得非常的好。」

此外，還有兩位4燈唱將值得關注，分別是55歲直播博主高正洋和來自加拿大的36歲地產經紀梁楚琪。獻唱《愛是永恆》的高正洋，曾參加「第十屆新秀歌唱比賽」，獲新秀出身的車婉婉稱呼做「正洋師兄」之餘，更與同屆參加新秀的周國豐「相認」，周國豐說：「因為呢個節目，有網民摷番我同高正洋合唱嘅《沒有你之後》片段。」至於獻唱《七級半地震》的梁楚琪，則獲海兒和張佳添大讚台風、肢體動作及力量感十足，並有完美運用舞台。